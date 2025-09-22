Muertes de famosos

¿Por qué la periodista Débora Estrella viajaba en la aeronave que se desplomó arrebatándole la vida?

Compañeros de la periodista compartieron el posible motivo por el que ella estaba a bordo de la aeronave. Las autoridades continúan investigando el motivo del percance.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Captan a avioneta en que muere famosa periodista mexicana antes de desplomarse: video

Este fin de semana el mundo del espectáculo se cimbró debido a la lamentable muerte de la periodista mexicana Débora Estrella.

La conductora de televisión perdió la vida a los 43 años, este sábado 20 de septiembre, luego de que la avioneta en la que viajaba se desplomara en una zona de García, municipio del estado de Nuevo León, en México.

PUBLICIDAD

¿Por qué Débora Estrella viajaba en la avioneta?

En medio de la conmoción por lo sucedido, y mientras las investigaciones continúan, ha surgido la probable razón por la que Débora Estrella iba a bordo de la nave.

Más sobre Muertes de famosos

Captan a avioneta en que muere famosa periodista mexicana antes de desplomarse: video
0:55

Captan a avioneta en que muere famosa periodista mexicana antes de desplomarse: video

Univision Famosos
Recuperan cuerpo de famosa periodista tras accidente aéreo: revelan detalles del desplome
2 mins

Recuperan cuerpo de famosa periodista tras accidente aéreo: revelan detalles del desplome

Univision Famosos
Periodista mexicana que muere en accidente aéreo publica última foto desde avioneta antes de caer
2 mins

Periodista mexicana que muere en accidente aéreo publica última foto desde avioneta antes de caer

Univision Famosos
Muere famosa presentadora de noticieros mexicana en accidente aéreo: "Estamos consternados"
2 mins

Muere famosa presentadora de noticieros mexicana en accidente aéreo: "Estamos consternados"

Univision Famosos
¿Muerte de Jenni Rivera fue un atentado?: su hermano destapa haber conversado con capos
1:29

¿Muerte de Jenni Rivera fue un atentado?: su hermano destapa haber conversado con capos

Univision Famosos
Muere actriz de ‘Bardo’ a los 38 años: mantuvo la fe en dura batalla
2 mins

Muere actriz de ‘Bardo’ a los 38 años: mantuvo la fe en dura batalla

Univision Famosos
Muere famoso cantante Brett James en accidente aéreo: las dramáticas imágenes
0:55

Muere famoso cantante Brett James en accidente aéreo: las dramáticas imágenes

Univision Famosos
Estrella de ‘Grey’s Anatomy’ muere trágicamente en accidente automovilístico
2 mins

Estrella de ‘Grey’s Anatomy’ muere trágicamente en accidente automovilístico

Univision Famosos
A Yolanda Andrade ya le dijeron “cómo” va a morir ante enfermedad que sufre: esto revela
0:57

A Yolanda Andrade ya le dijeron “cómo” va a morir ante enfermedad que sufre: esto revela

Univision Famosos
De qué murió Robert Redford: esto se sabe sobre la partida del ‘Golden Boy’ de Hollywood
0:59

De qué murió Robert Redford: esto se sabe sobre la partida del ‘Golden Boy’ de Hollywood

Univision Famosos

Este domingo 21 de septiembre, durante un programa especial presentado por María Julia Lafuente, Josué Becerra y Víctor Martínez.

Durante la transmisión, Martínez contó que, un día antes del incidente, su colega les platicó que comenzaría a tomar clases de vuelo para obtener su licencia.

“Estábamos conversando y me dice: ‘Estoy empezando a volar, a aprender un poco de eso, un día volaremos’”, recordó él.

En su cuenta de Instagram, Débora compartió una fotografía en la que se podía ver el Cessna 172 Skyhawk que abordaría ese día.

“¿Adivinen qué?”, escribió encima de la postal, a la que también etiquetó al Aeropuerto Internacional del Norte.

Ella estaba acompañada por el piloto Bryan Ballesteros al instante del percance y, presuntamente, era él quien manejaba la aeronave.

Actualmente, se desconoce qué ocasionó que el monomotor se estrellara, pero las autoridades ya están averiguando al respecto.

¿Por qué murió Débora Estrella?

Grupo Reforma dio a conocer que Manuel Guerra, alcalde de García, informó acerca de la supuesta causa de muerte de Débora Estrella y Bryan Ballesteros.

“El desplome provocó que quedaran prensadas en el interior de la unidad”, aseveró el funcionario sin brindar más detalles.

Relacionados:
Muertes de famososAccidentes AéreosTelevisionAccidentesCelebridadesFamososPremios JuventudPremios Juventud 2025

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD