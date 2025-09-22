¿Por qué la periodista Débora Estrella viajaba en la aeronave que se desplomó arrebatándole la vida?

Video Captan a avioneta en que muere famosa periodista mexicana antes de desplomarse: video

Este fin de semana el mundo del espectáculo se cimbró debido a la lamentable muerte de la periodista mexicana Débora Estrella.

La conductora de televisión perdió la vida a los 43 años, este sábado 20 de septiembre, luego de que la avioneta en la que viajaba se desplomara en una zona de García, municipio del estado de Nuevo León, en México.

PUBLICIDAD

¿Por qué Débora Estrella viajaba en la avioneta?

En medio de la conmoción por lo sucedido, y mientras las investigaciones continúan, ha surgido la probable razón por la que Débora Estrella iba a bordo de la nave.

Este domingo 21 de septiembre, durante un programa especial presentado por María Julia Lafuente, Josué Becerra y Víctor Martínez.

Durante la transmisión, Martínez contó que, un día antes del incidente, su colega les platicó que comenzaría a tomar clases de vuelo para obtener su licencia.

“Estábamos conversando y me dice: ‘Estoy empezando a volar, a aprender un poco de eso, un día volaremos’”, recordó él.

En su cuenta de Instagram, Débora compartió una fotografía en la que se podía ver el Cessna 172 Skyhawk que abordaría ese día.

“¿Adivinen qué?”, escribió encima de la postal, a la que también etiquetó al Aeropuerto Internacional del Norte.

Ella estaba acompañada por el piloto Bryan Ballesteros al instante del percance y, presuntamente, era él quien manejaba la aeronave.

Actualmente, se desconoce qué ocasionó que el monomotor se estrellara, pero las autoridades ya están averiguando al respecto.

¿Por qué murió Débora Estrella?

Grupo Reforma dio a conocer que Manuel Guerra, alcalde de García, informó acerca de la supuesta causa de muerte de Débora Estrella y Bryan Ballesteros.