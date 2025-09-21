Muertes de famosos

Muere famosa presentadora de noticieros mexicana en accidente aéreo: "Estamos consternados"

El mundo de la TV en México está de luto luego de la consternación que ha causado la muerte de la presentadora Débora Estrella, quien perdió la vida este fin semana en un accidente aéreo en Nuevo León.

Por:
Univision
Video Muere famoso cantante Brett James en accidente aéreo: las dramáticas imágenes

La periodista Débora Estrella, reconocida por su labor al frente de 'Telediario matutino' de la cadena mexicana Multimedios, perdió la vida a los 43 años este sábado 20 de septiembre tras un accidente de avioneta ocurrido en el municipio de García, Nuevo León.

El diario Milenio, que pertenece al mismo conglomerado de medios en el que laboraba la querida comunicadora, confirmó la noticia.

Citó a la Coordinación Estatal de Protección Civil para dar a conocer que la presentadora viajaba acompañada por el piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, quien también falleció en el siniestro.

Tragedia aérea: muere la presentadora Débora Estrella

El percance tuvo lugar en las inmediaciones del Parque Industrial Ciudad Mitras, donde desde los primeros reportes se informó que no hubo sobrevivientes.

Según datos proporcionados por las autoridades, el accidente se registró alrededor de las 18:50 horas en la zona conocida como Laderas/Riberas Interpuerto.

No se reveló de manera inmediata qué provocó la caída de la aeronave, aunque ya se ha iniciado una investigación para esclarecer las causas.

Estas fueron las últimas dos fotos que Débora Estrella publicó antes de morir. Una de ellas sería la de la avioneta en la que perdió la vida minutos después.
Estas fueron las últimas dos fotos que Débora Estrella publicó antes de morir. Una de ellas sería la de la avioneta en la que perdió la vida minutos después.
Imagen Débora Estrella/Instagram

La reacción tras la muerte de Débora Estrella

La comunidad periodística y los televidentes lamentaron la pérdida de Débora Estrella, quien deja una huella significativa en el ámbito informativo de Nuevo León.

" En Multimedios estamos consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera", dijo la cadena en el reporte sobre su muerte publicado por Milenio.

Débora Estrella tenía a su cargo noticieros tanto para la Ciudad de México como para Monterrey a través de la cadena Multimedios.
Débora Estrella tenía a su cargo noticieros tanto para la Ciudad de México como para Monterrey a través de la cadena Multimedios.
Imagen Débora Estrella/Instagram


Débora Estrella había alcanzado los 43 años en agosto pasado y estaba al frente de 'Telediario matutino' en Monterrey desde el año 2018.

También conducía noticiarios en Milenio Televisión y 'Telediario Ciudad de México' los fines de semana.

