Daniela Nicolás, ex Miss Chile, revela que padece cáncer a sus 31 años: “No lo he pasado muy bien”

Video Actriz rompe en llanto tras perder los dos senos: tenía agresivo cáncer

Daniela Nicolás, actriz y ex Miss Chile, dio a conocer que, a sus 31 años, mantiene actualmente una batalla contra el cáncer de cuello uterino.

Ella confirmó la noticia, en primer lugar, a la periodista Cecilia Gutiérrez, quien la difundió en su programa ‘Bombastic el Podcast’.

PUBLICIDAD

“Fue diagnosticada de un cáncer de cuello uterino, de un carcinoma in situ. La operaron en el verano pasado. Lo que me cuenta más o menos ella es que en febrero empezó en realidad a darse cuenta y se operó hace unas pocas semanas”, explicó la comunicadora.

“Lo que está esperando es el resultado de la biopsia para saber si el tumor fue extraído en su totalidad”, compartió igualmente.

Luego de que trascendiera el problema de salud que enfrenta, la reina de belleza habló al respecto del complicado momento que está atravesando.

Daniela Nicolás afirma: “No lo he pasado muy bien”

Por medio de sus Historias de Instagram, Daniela Nicolás habló ante la cámara del por qué tuvo que revelar su padecimiento.

“Han sido unos meses un poquito difíciles, un poquito caóticos, un poquito angustiantes, y antes de hablar con ustedes tenía que estar bien yo, y no lo estaba”, aceptó.

“Pero no sé cómo, tampoco quiero saber, una periodista se enteró, empezó a preguntar y obviamente les llega a algunas personas que me preguntan y es ahí cuando yo decido hablar con Cecilia”, agregó.

La presentadora indicó que considerando que su situación “ya se iba a saber”, prefirió que fuera “desde un lado responsable”.

Daniela Nicolás, ex Miss Chile, padece cáncer de cuello uterino. Imagen Daniela Nicolás/Instagram

Al respecto de cómo se encuentra, ella comentó: “Es un tema que he estado viviendo los últimos meses, que no la he pasado muy bien”.

“Puede ser que algunas fotos que les he subido (son) mentira, la verdad es que estoy en reposo hace harto rato, pero era porque no quería que se supiera, quería mantenerlo con mis amigos, mi familia, tranquila”, expuso.

PUBLICIDAD

“Aquí estamos en la casa, cuidándonos, cuidándome, mi perrito y yo”, aseveró la estrella de la película ‘Veinteañero a los 40’.

Daniela Nicolás afirma que “va a estar todo bien”

Horas después de esas declaraciones, Daniela Nicolás reapareció en la plataforma digital para tranquilizar a sus fanáticos.

“Sabemos que la palabra (cáncer) suena muy terrible, pero creo que hay que bajarle un par de cambios, va a estar todo bien, está todo bien, y vamos con todo”, dijo.