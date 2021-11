Famosas que han hablado abiertamente de sus enfermedades (una de ellas teme por su vida)

Durante una entrevista en el programa ‘Pinky Promise’, el 4 de noviembre de 2021, Alessandra Rosaldo reveló que el último año de su vida ha sido complicado porque ha estado mal de salud e incluso ha pensado que va a “morir”.

Aunque la esposa de Eugenio Derbez no detalló cuál es el mal que padece, confesó que tiene que ver con cuestiones físicas y mentales.

Yo creo que en mi caso es un revoltijo de cosas. Es físico, absolutamente físico, pero también es emocional, pero también es la etapa de la vida en la que estoy, el proceso hormonal por mi edad, obviamente.



La actriz aclaró que actualmente está bien y se está checando, pero que también está cansada de enfermarse. “Pasas de la preocupación, al susto, a acostumbrarte a vivir así… ya no me asusto, pero ya estoy harta”.

Galilea Montijo

En octubre de 2021 la conductora se ausentó del programa Hoy, por lo que comenzaron las especulaciones sobre su estado de salud, ya que ha contraído COVID-19 dos veces.

Galilea se alejó de las cámaras para esconder su dolor: heredó un padecimiento de su familia

Al ser entrevistada días después por los medios de comunicación, Galilea confesó que se alejó unos días por recomendación del doctor, ya que antes tuvo una inflamación en el corazón (pericarditis) y además sufrió un derrame en el órgano, como secuelas del virus. Además, la mexicana es hipertensa.

Cuando eres detectada hipertensa ya es para siempre. Eso lo tiene mi mamá, sufrimos mucho la familia, tanto de hipertensión como del corazón”, dijo Galilea.



De acuerdo a la clínica Mayo, la hipertensión es cuando la presión arterial está alta, lo cual con el tiempo puede ocasionar problemas cardíacos si no es controlado.

Alejandra Espinoza

A principios de octubre de 2021, la conductora de Nuestra Belleza Latina fue hospitalizada tras presentar una parálisis facial. Fue dada de alta el 7 de octubre, pero durante varios días no se sabía a ciencia cierta qué había sucedido.

Alejandra Espinoza contó que aún tiene un malestar en el rostro durante su charla con Raúl de Molina

El 13 de octubre, el neurólogo que atendió a Alejandra indicó que se trató de una “migraña complicada”. Además, durante su podcast ‘Entre Hermanas’, la presentadora dijo que los estudios en el hospital le encontraron un nódulo en la tiroides.

Unos días antes, Alejandra le mostró a sus seguidores en redes sociales que padece un problema hormonal que le hacen retener líquidos y subir cerca de 11 libras durante el síndrome premenstrual, pero necesita realizarse estudios para saber más al respecto.

Thalía

A través de sus redes sociales la cantante suele hablar sobre la enfermedad de Lyme que contrajo hace alrededor de 14 años. En un TikTok de 2020 Thalía le dijo a sus seguidores cuánto ha sufrido a raíz de la condición.

"Me enfermé muchísimo, casi pierdo la vida, perdí el cabello, masa muscular, perdí las ganas de salir adelante. Muchos fueron los médicamente que utilicé por dos años y el cariño de mi familia y de los míos me sacó adelante”, contó.

"Estoy en remisión": Thalía revela 49 medicamentos que tuvo que utilizar cuando padeció la enfermedad de Lyme

La enfermedad de Lyme se da por la picadura de una garrapata y según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), produce diferentes síntomas de acuerdo a la etapa. Entre ellos se encuentran: fiebre, sarpullido, artritis, mareos y dolor.

Vanessa Huppenkothen

La conductora de deportes fue diagnosticada a finales de 2015 con problemas tiroideos, lo que la llevó al hospital a punto de tener un infarto. Actualmente, Vanessa tiene controlada su condición y sigue una dieta rigurosa, pero en 2016 habló en el programa Hoy sobre las complicaciones:

Me dio un shock tiroideo, muy peligroso porque si no está equilibrada la tiroides pues no te funcionan muchas cosas y entre ellas el corazón



La tiroides es una pequeña glándula que se encuentra en la base del cuello y que produce una hormona que ayuda a controlar la energía y el metabolismo. De acuerdo a la Oficina para la Salud de la Mujer el hipotiroidismo, lo que padece la presentadora es una de sus enfermedades más comunes y provoca síntomas como aumento de peso, debilidad articular o muscular, entre otros problemas.

Selena Gómez

En 2015 la cantante reveló que fue diagnostica con lupus, una enfermedad autoinmune por la cual tuvo que someterse a quimioterapia y tomarse una pausa en su carrera.

Dos años después, en 2017, tuvo un transplante de riñón, después de que estos órganos se vieran afectados por su condición. Desde el inicio Selena ha hablado con sus seguidores sobre su enfermedad, las repercusiones que tiene en su cuerpo e incluso ha mostrado sus cicatrices.



Durante el programa Despierta América, el Dr. Rivera habló sobre este padecimiento inmune, los síntomas y las causas. Mira el siguiente video para enterarte de más.