Daniela Luján responde por qué no saludó a Belinda en reencuentro de Cómplices al Rescate
En noviembre pasado se suscitó un inesperado reencuentro entre Belinda y algunos de sus excompañeros de Cómplices al Rescate, telenovela que protagonizó en 2002. Pero llamó la atención la ausencia de Daniela Luján, quien estaba presente en el lugar en que ocurrió la reunión. Por años ha existido la versión de una supuesta rivalidad entre ellas. La actriz por fin responde por qué no se acercó a la cantante ese día.
A principios de noviembre pasado, Belinda vivió un emotivo reencuentro con algunos de sus excompañeros de Amigos x Siempre y Cómplices al Rescate, telenovelas infantiles que marcaron las carreras de varios de sus protagonistas.
La inesperada reunión se suscitó cuando la cantante acudió como invitada especial en el '2000's Pop Tour' en Guadalajara, México, el pasado 10 de noviembre. Se trata de una gira de conciertos que reúne a exponentes de la música y la cultura pop de esa década.
Con la emoción de volverse a ver, la intérprete de 'Amor a primera vista' rompió en llanto en 'backstage' cuando saludó y abrazó a Grisel Margarita, Naidelyn Navarrete, Ramiro Torres, Martha Sabrina y Martín Ricca.
La ausencia de Daniela Luján en reencuentro con Belinda
A muchos les llamó la atención que Daniela Luján, quien fue parte de la gira, no estuvo presente en el emotivo abrazo que Belinda se dio con sus excompañeros.
Por años ha existido la versión de que entre ellas existe una supuesta rivalidad. Todo a raíz de que Daniela Luján tomó el lugar y personajes de Belinda en Cómplices al Rescate (2002) luego de que la intérprete de 'Sapito' salió de la producción antes de que acabara.
"Yo tenía otros compromisos y al momento de alargar la novela yo ya tenía esos compromisos y no los podía dejar", alegó Belinda en una entrevista de hace varios años atrás para 'El minuto que cambió mi destino'.
A partir de ahí, ella y Daniela Luján protagonizaron un fuerte antagonismo. Según la actriz de Una Familia de Diez, esto fue fomentado en gran parte por los fans y los medios.
¿Por qué Daniela Luján no saludó a Belinda?
Luego del reencuentro que Belinda tuvo con sus excompañeros de telenovela en Guadalajara y ante la ausencia de Daniela Luján, los rumores de la supuesta rivalidad entre ellas revivieron.
Pero por fin la actriz contestó cuál fue la razón por la que no saludó a su colega aquella noche de noviembre.
"No se pudo, no se pudo y además me hubiera encantado (saludarla), la verdad", dijo Daniela Luján en una entrevista presentada en 'Todo para la mujer' de mediados de diciembre pasado.
"Pero los camerinos estaban como muy lejanos", justificó sobre el motivo por el que ella no estuvo presente con Belinda y el resto de los excompañeros a los que ella saludó.
"Hicimos un 'círculo de energía' antes de empezar y no la vi ahí y me sentí con los niños de 'Cómplices' la verdad. Les dije: 'Qué poca (mad…) no me avisaron que la iban a ir a saludar'", explicó.
"Me dijeron: "No, fue súper fortuito, estábamos ahí reunidos y de pronto salió ella y la saludamos súper rápido", alegó.
Varias veces Daniela Luján ha dicho que entre ellas no existió la supuesta rivalidad y que todo se suscitó a partir de "chismes".