Hija de Daniela Castro habla del tumor que le quitaron: “La peor operación de mi vida”

Daniela Castro es la orgullosa madre de tres hijos: dos están siguiendo sus pasos en la actuación

Alexa, hija de Daniela Castro, reveló que hace unos días le detectaron un tumor en la lengua, el cual ya le fue extirpado.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la incipiente actriz relató qué síntomas que sufrió y por qué decidió retirarlo.

“Me salió un tumorcito abajo de la lengua y me operaron. Cuando escuchamos la palabra tumor es de ‘uff qué miedo’… Al principio me salía una vez al mes y se me quitaba, otras veces yo lo ponchaba, no me dolía, creí que era como una afta o algo. Ya el último mes me salió y se me quedó, me empezó a doler y dije ‘esto está mal’”.

Hija de Daniela Castro se sometió a cirugía por tumor

Alexa acudió al médico y en la primera consulta decidieron quitarle el tumor, que se llama mucocele. Afirmó que esa clase de afecciones salen debajo de la lengua y que “la mayoría de las veces es benigno y sale por traumatismos o porque te mordiste muchas veces en el mismo lugar”.

“Yo fui sin pensar que me lo iba a quitar ese día… Me dijo que no me iba a doler, que iba a poder hacer mis cosas normal. Te ponen la pomada que es como anestesia debajo de la lengua y me dan el piquetito de la anestesia ya inyectada, no mam*s lo que dolió”.

La hija de Daniela Castro narró que tras la anestesia, ya no sintió nada cuando "le abrieron con el bisturí". Durante la intervención, el médico se percató que había otro tumor debajo y tuvieron que “cortar más profundo”.

Así era el tumor de la hija de Daniela Castro



La actriz, quien debutó en las telenovelas en ‘Los ricos también lloran’, reveló que aunque en un inicio no tuvo dolor, cuando pasó el efecto de la anestesia, ya en su hogar, todo cambió.

Alexa Castro sufre fuertes dolores tras cirugía

El dolor que experimentó la hija de Daniela Castro tras la cirugía fue muy fuerte, por lo que tuvo que regresar al médico.

“Llego a mi casa y no les puedo explicar el dolor, se fugó el efecto de la anestesia, no paraba de llorar, parecía telenovela, no les puedo explicar el dolor, horrible, la peor operación de mi vida”.

La joven, de 18 años, aceptó que le aplicarán más anestesia, pero cuando la inyectaron todo fue peor, “esta vez sí lloré horrible porque ya traía la herida abierta”.

Pese a que la pasó mal los primeros cuatro días tras la intervención, Alexa mencionó que a siete días de la cirugía ya se siente mejor.

¿Qué es mucocele, tumor que tuvo la hija de Daniela Castro?

De acuerdo con Beacon Health System, el mucocele es un quiste que se origina por morderse o por traumatismos en la boca; es común que aparezcan en el labio inferior.