Hija de Daniela Castro reaparece tras irse de México y confiesa que tuvo "miedo"

La joven actriz publicó un par de historias en Instagram en las que reveló la razón por la que se fue del país azteca y confesó que "no sabía qué hacer".

Video Hija de Daniela Castro conmueve con una carta a su abuelo en la misa por su muerte

Daniela Díaz Ordaz Castro, la hija mayor de la actriz Daniela Castro, anunció el 21 de febrero en redes que se iba de México sin explicar la razón ni a dónde se mudaría. En su mensaje de despedía agradeció a su familia por el apoyo, así como a sus amigos y equipo de trabajo.

Dos días después de su publicación en Instagram, Danka, su nombre artístico, reapareció para compartir que su partida fue por un proyecto.

La tarde del 23 de febrero la actriz, de 20 años, publicó una fotografía en lo que parece ser un camerino mientras le arreglan el cabello y agregó un breve texto con el que confirmó que está fuera de México por trabajo.

"Me urge contarles lo que estoy viviendo en estos momentos, en cuanto pueda ¡les cuento todo! ¡Haciendo pruebas bebés!".

Danka reaparece tras irse de México.
Danka reaparece tras irse de México.
Imagen Danka/Instagram

Danka enfrentó temores al aceptar el proyecto

La mañana de este sábado 24 de febrero, la hija mayor de Daniela Castro y Gustavo Díaz Ordaz Castañón publicó un breve video en sus historias de Instagram en donde confesó que al inicio de "su nueva aventura" sintió temor.

" Al principio tuve mucho miedo, estuve con muchas emociones encontradas y no sabía qué hacer poque es un reto completamente diferente a los que he tomado", contó.

También explicó por qué no ha revelado su ubicación ni de qué proyecto se trata.

"No les puedo contar nada todavía porque si no 'me matan', ni tampoco les puedo decir en dónde estoy, pero les prometo que en cuanto pueda les mantengo al tanto", dijo.

Finalmente, añadió un texto de agradecimiento en el video por el apoyo que ha recibido desde que anunció que se iba de México.

"Los mantendré al tanto y trataré de subir lo más que pueda. Gracias por todos sus mensajes llenos de energía bonita. Los amo mucho y todos están en mi corazón", sentención.

La hija de Daniela Castro compartió por qué se fue de México.
La hija de Daniela Castro compartió por qué se fue de México.
Imagen Danka/Instagram

¿Quién es Danka?

Daniela Díaz Ordaz Castro, también conocida como Danka, es la primogénita de la actriz Daniela Castro y del nieto del ex presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz III.

Siguiendo los pasos de su madre, con tan solo 7 años debutó en los melodramas en 'Una Familia con Suerte' en 2011, la cual puedes ver en ViX, y más tarde llevó el rol principal juvenil junto a Emilio Marcos en '¿Qué le pasa a mi familia?' en 2021.

