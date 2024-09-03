Hija de Daniela Castro necesita cirugía por tumor en la lengua: dice que no puede respirar

Video La hija de Daniela Castro debutó en el Auditorio Nacional y agradeció a Gloria Trevi

Alexa Castro confirmó que nuevamente fue diagnosticada con un tumor benigno debajo de la lengua, por lo que deberá entrar a cirugía en los próximos meses.

La joven cantante reveló que, aunque el tumor no presenta mayor riesgo, es importante que ingrese a cirugía, ya que también presenta problemas para respirar.

“No es nada malo, pero me lo tengo que quitar”, declaró a Venga la Alegría este 3 de septiembre.

“Necesito operarme de la nariz y de la lengua porque tengo los cornetes inflamados, entonces no respiro; de la lengua porque me salió un tumorcito que es benigno. Ya me habían operado, me lo quitaron, pero ya me volvió a salir”, explicó.

Alexa Castro detalló que la falta de aire ha perjudicado sus ensayos, ya que cuando se encuentra practicando, se queda sin aire.

“Cuando tengo mis ensayos, estoy bailando y de repente me quedo sin aire, entonces digo ‘¿por dónde respiro? Necesito respirar’”, dijo.

En cuanto al tumor benigno que tiene debajo de la lengua, la hija de Daniela Castro reveló la razón por la que ha estado posponiendo su cirugía.

“Quiero que esté mi mamá en la casa, por eso no me he operado (…) Me mandaron los lavados de la botellita de la nariz. Me tengo que echar como cuatro sprays en la nariz y medicamento, pero (estoy) bien”, sentenció.

¿Qué tipo de tumor tiene Alexa Castro?

Alexa Castro reveló en mayo pasado que había sido operada de la lengua a consecuencia de un tumor benigno, llamado mucocele.

“Me salió un tumorcito abajo de la lengua y me operaron. Cuando escuchamos la palabra tumor es de ‘uff qué miedo’… Al principio me salía una vez al mes y se me quitaba, otras veces yo lo ponchaba, no me dolía, creí que era como una afta o algo. Ya el último mes me salió y se me quedó, me empezó a doler y dije ‘esto está mal’”.

Según contó la actriz Daniela Castro, Alexa debía regresar a cirugía por no seguir las instrucciones del médico.

“Le van a volver a hacer una segunda operación, que me la está alargando la escuincla porque ahí sí tiene que estar dos semanas en reposo”, reportó Milenio en junio.