Daniela Ordaz

La hija mayor de Daniela Castro se va de México: así se despidió de la actriz

Danka Castro dijo adiós en redes sociales con una serie de fotografías a las que agregó cariñosas palabras para su familia.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video "Muy nerviosa": hija de Daniela Castro comparte los consejos de su mamá por su debut en las telenovelas

Daniela Díaz Ordaz Castro, la hija mayor de la actriz Daniela Castro, anunció que se va de México para iniciar "una nueva aventura" en su vida.

Aunque no reveló a dónde se va y cuál es la razón de su partida, la joven de 20 años agradeció a su familia por apoyarla en sus decisiones.

Fue a través de una serie de fotografías donde posa junto a sus maletas que Danka, su nombre artístico, dijo adiós.

" Hoy me despido de ti mi hermoso México, tengo que irme a una nueva aventura, gracias por darme tantas cosas hermosas, personas maravillosas, todo", inició en su mensaje.

"Gracias Daniela Castro por apoyarme en mis decisiones y siempre estar conmigo de la mano. Te amo mamá. Gracias Gustavo Díaz Ordaz Castañón por siempre estar, por escucharme, orientarme y darme los mejores consejos. Te amo papá".

También le dedicó unas palabras a su hermana menor: "Gracias Alexa Castro por ser la mejor amiga del mundo y por siempre darme toda tu energía increíble".

Su perrita no quedó fuera de su mensaje: "Gracias Lash, te dejo por un tiempo, pero has sido la mejor compañía que puedo pedir, ¡mi bebé preciosa!".

Finalmente, también agradeció a su equipo de relaciones públicas y a una de sus mejores amigas.

"Vamos con todo! Esto no es un adiós, ¡Hasta siempre mi México! Te llevo en mi corazón siempre", concluyó.

Imagen Danka/Instagram

Padre de Danka reacciona

Sin revelar detalles del lugar donde ahora radica su hija, Gustavo Díaz Ordaz Castañón respondió la mención de Danka.

"Te voy a extrañar muchisísisisimo mi amor. ¡Te amo! Y suerte mi vida hermosa", escribió en los comentarios.

La publicación de la primogénita de Daniela Castro tiene fecha del 21 de febrero y desde entonces no ha hecho una nueva publicación en su perfil de Instagram, ni ha revelado a dónde se fue ni de qué se trata su "nueva aventura".

Imagen Danka/Instagram

¿Quién es Danka?

Daniela Díaz Ordaz Castro, también conocida como Danka, es la primogénita de la actriz Daniela Castro y del nieto del ex presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz III.

Siguiendo los pasos de su madre, con tan solo 7 años debutó en los melodramas en 'Una Familia con Suerte' en 2011, la cual puedes ver en ViX, y más tarde llevó el rol principal juvenil junto a Emilio Marcos en '¿Qué le pasa a mi familia?' en 2021.

Relacionados:
