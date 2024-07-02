Daniela Ordaz

Hija de Daniela Castro será operada: volvió a salirle tumor a consecuencia de una adicción

Danka reveló que, a pesar de los problemas de salud por los que atraviesa su hermana, Alexa Castro, por fumar vapeadores, ella no tiene planes de dejar de consumirlos.

Por:Ashbya Meré
Video La hija de Daniela Castro debutó en el Auditorio Nacional y agradeció a Gloria Trevi

Alexa Castro, la segunda hija de Daniela Castro, fue intervenida en mayo para extirparle un tumor benigno que le salió debajo de la lengua, pero tendrá que volver a entrar a cirugía porque nuevamente le salió en el mismo lugar.

De acuerdo con su hermana Danka, esto habría sucedido por usar cigarrillos electrónicos, también llamados vapeadores, los cuáles ella también fuma y no tiene planes de dejarlo.

"Lamentablemente tenemos una adicción al vape (vaporizador). Me incluyo”, contó en entrevista con la revista TVNotas.

La actriz, de 20 años, reconoce que es un mal hábito, pero por el momento no tiene planes de dejarlo.

" No, yo no", confiesa entre risas. "Me gusta, lo traigo a todas partes. Sé que es algo que se tiene que dejar, pero no está en mis planes. Alexa no lo usa tanto como yo. Fumó (cigarro), pero ya no lo hace desde hace tiempo. También tiene secuelas", señaló.

Hija de Daniela Castro habla del daño que provocan los cigarros electrónicos

A pesar de que Danka conoce el impacto que este tipo de dispositivos pueden provocar en su salud, desea seguir usándolos.

"Te metes agua a los pulmones. Es lo peor. Pero me gusta y lo disfruto" y confesó que es difícil no hacerlo cuando la mayoría de su familia fuma. Todos fuman. Es difícil dejarlo cuando tienes gente a tu alrededor que vive fumando".

Alexa Castro volverá a ser operada

En junio, Daniela Castro contó a la prensa que como su hija no siguió las recomendaciones médicas tras haberle extirpado el tumor, éste le habría vuelto a salir y nuevamente tendrá que ser intervenida.

"Le van a volver a hacer una segunda operación, que me la está alargando la escuincla porque ahí sí tiene que estar dos semanas en reposo", reportó diario Milenio.

Aunque no es un procedimiento complicado, la villana de telenovelas explicó que ahora será más delicado, pues tendrán que usar anestesia general, "o sea, sí es una cirugía mayor", sentenció la protagonista de 'Cadena de Amargura', telenovela que puedes ver en ViX.

