Daniela Castro

Hija de Daniela Castro es idéntica a la actriz en su juventud: estas fotos lo probarían

Danka es la hija mayor del matrimonio de la actriz con Gustavo Díaz Ordaz Castañón. El parecido entre madre e hija es sorprendente.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video Daniela Castro dejó las telenovelas por los escándalos: infidelidad, robo en una tienda y más

Daniela Castro heredó a su hija mayor no solo el gusto por la actuación sino también su belleza y es que a sus 20 años la joven parece ser el vivo retrato de la actriz.

Prueba de ello son las recientes fotografías que Daniela Díaz Ordaz, mejor conocida como Danka, compartió en su cuenta de Instagram, donde se dejó ver con un look muy similar al de la actriz de ‘Lo que la vida me robó’.

PUBLICIDAD

“A punto de despegar a una aventura nueva…”, escribió la intérprete de ‘Sol’ en ‘¿Qué le pasa a mi familia?’ (telenovela que puedes ver en ViX) el pasado 5 de febrero.

Danka Díaz es la hija mayor de Daniela Castro.
Danka Díaz es la hija mayor de Daniela Castro.
Imagen Danka Instagram / Mezcalent

Más sobre Daniela Castro

Daniela Castro desmiente haber sido ‘bully’ y acusa a famosa periodista: ella responde
0:59

Daniela Castro desmiente haber sido ‘bully’ y acusa a famosa periodista: ella responde

Univision Famosos
Hija de Daniela Castro revela que a su novio “le tiemblan las patas” cuando ve a la actriz
1:07

Hija de Daniela Castro revela que a su novio “le tiemblan las patas” cuando ve a la actriz

Univision Famosos
Hija de Daniela Castro necesita cirugía por tumor en la lengua: dice que no puede respirar
2 mins

Hija de Daniela Castro necesita cirugía por tumor en la lengua: dice que no puede respirar

Univision Famosos
Hija de Daniela Castro será operada: volvió a salirle tumor a consecuencia de una adicción
2 mins

Hija de Daniela Castro será operada: volvió a salirle tumor a consecuencia de una adicción

Univision Famosos
Hija de Daniela Castro revela que le volvió a salir un tumor en la lengua: así está su salud
2 mins

Hija de Daniela Castro revela que le volvió a salir un tumor en la lengua: así está su salud

Univision Famosos
Hija de Daniela Castro habla del tumor que le quitaron: “La peor operación de mi vida”
3 mins

Hija de Daniela Castro habla del tumor que le quitaron: “La peor operación de mi vida”

Univision Famosos
Hija de Daniela Castro reaparece tras irse de México y confiesa que tuvo "miedo"
2 mins

Hija de Daniela Castro reaparece tras irse de México y confiesa que tuvo "miedo"

Univision Famosos
La hija mayor de Daniela Castro se va de México: así se despidió de la actriz
2 mins

La hija mayor de Daniela Castro se va de México: así se despidió de la actriz

Univision Famosos
La hija de Daniela Castro debutó en el Auditorio Nacional y agradeció a Gloria Trevi
1:16

La hija de Daniela Castro debutó en el Auditorio Nacional y agradeció a Gloria Trevi

Univision Famosos
Daniela Castro cree que su fallecido padre reencarnó en su perrita
2 mins

Daniela Castro cree que su fallecido padre reencarnó en su perrita

Univision Famosos

Su parecido con Daniela Castro

En las fotografías, Danka aparece viendo hacia la cámara, luciendo una media coleta con chongo, un look característico de su famosa madre con el que en varias ocasiones ha aparecido frente a la prensa.

Sin embargo, la pose de la joven también destaca por ser similar a la de Daniela Castro. Incluso, en una de sus fotografías luce igual a como se veía la intérprete de 54 años en la telenovela ‘Desencuentro’ (1997).

Danka se ve igual a su mamá en la telenovela 'Desencuentro'.
Danka se ve igual a su mamá en la telenovela 'Desencuentro'.
Imagen Danka Instagram / Mezcalent

¿Quiénes son los hijos de Daniela Castro?

Danka es la hija mayor de Daniela Castro y Gustavo Díaz Ordaz Castañón. La joven hizo su debut como actriz a los 7 años en la telenovela ‘Una familia con suerte’.

Alexa es la segunda hija de la pareja. Aunque la joven también ha seguido los pasos de su famosa madre en la actuación al participar en la telenovela ‘Los ricos también lloran’, en los últimos años ha centrado su carrera en la música.

Gustavo es el más pequeño de la familia Ordaz Castro. El adolescente, de 11 años, lleva una vida alejada de los medios de comunicación.

Relacionados:
Daniela CastroDaniela OrdazHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD