Hija de Daniela Castro es idéntica a la actriz en su juventud: estas fotos lo probarían

Daniela Castro heredó a su hija mayor no solo el gusto por la actuación sino también su belleza y es que a sus 20 años la joven parece ser el vivo retrato de la actriz.

Prueba de ello son las recientes fotografías que Daniela Díaz Ordaz, mejor conocida como Danka, compartió en su cuenta de Instagram, donde se dejó ver con un look muy similar al de la actriz de ‘Lo que la vida me robó’.

“A punto de despegar a una aventura nueva…”, escribió la intérprete de ‘Sol’ en ‘¿Qué le pasa a mi familia?’ (telenovela que puedes ver en ViX) el pasado 5 de febrero.

Danka Díaz es la hija mayor de Daniela Castro. Imagen Danka Instagram / Mezcalent

Su parecido con Daniela Castro

En las fotografías, Danka aparece viendo hacia la cámara, luciendo una media coleta con chongo, un look característico de su famosa madre con el que en varias ocasiones ha aparecido frente a la prensa.

Sin embargo, la pose de la joven también destaca por ser similar a la de Daniela Castro. Incluso, en una de sus fotografías luce igual a como se veía la intérprete de 54 años en la telenovela ‘Desencuentro’ (1997).

Danka se ve igual a su mamá en la telenovela 'Desencuentro'. Imagen Danka Instagram / Mezcalent

¿Quiénes son los hijos de Daniela Castro?

Danka es la hija mayor de Daniela Castro y Gustavo Díaz Ordaz Castañón. La joven hizo su debut como actriz a los 7 años en la telenovela ‘Una familia con suerte’.

Alexa es la segunda hija de la pareja. Aunque la joven también ha seguido los pasos de su famosa madre en la actuación al participar en la telenovela ‘Los ricos también lloran’, en los últimos años ha centrado su carrera en la música.