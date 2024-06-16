Hija de Daniela Castro revela que le volvió a salir un tumor en la lengua: así está su salud

Video Daniela Castro es la orgullosa madre de tres hijos: dos están siguiendo sus pasos en la actuación

Alexa, la hija de Daniela Castro, reveló que le volvió a salir un tumor en la lengua, una afección que ya la había aquejado hace unas semanas atrás.

Hija de Daniela Castro habla sobre su salud

La también actriz explicó que este tipo de tumor surge debido a un traumatismo con la mordedura de la boca.

" He tenido muchos temas de salud, yo no sé qué quiere el universo decirme, pero ahí voy. Es algo benigno, pero que sale por un traumatismo de mordedura en la boca", dijo durante una plática con varios medios de comunicación durante la premiere del musical 'Mean Girls', de acuerdo con lo presentado este 14 de junio en el canal de YouTube del reportero Alan Saldaña.

La primera vez que Alexa Castro notó la protuberancia acudió al médico y se decidió extirparlo. Sin embargo, a unos meses de la operación, reapareció, motivo por el cual decidió buscar otras opiniones.

Relató que, tras la cirugía, la herida se abrió, lo que la obligó a regresar al médico para que la volviera a coser el mismo día.

“Llegué a mi casa, se me abrió toda la herida. Tuve que volver a ir para que me volviera a coser”.

Alexa asistió a la premiere del musical Mean Girls. Imagen Instagram

Alexa volverá a operarse el tumor en la lengua

La menor de las hijas de la famosa actriz dio a conocer que ha decidido buscar otras opiniones médicas que le ayuden con esta afectación.

"Me recomendaron con un otorrino y entonces él me va a operar, pero también voy a escuchar una segunda opinión de un especialista en bocas (estomatólogo)", comentó.

Fue en mayo de 2024 cuando Alexa compartió en sus redes sociales los síntomas que experimentó y por qué decidió retirar el quiste.

Así era el tumor de la hija de Daniela Castro Imagen Instagram Alexa Castro



" Me salió un tumorcito abajo de la lengua y me operaron. Cuando escuchamos la palabra tumor es de 'uff qué miedo'. Al principio me salía una vez al mes y se me quitaba, otras veces yo lo ponchaba, no me dolía, creí que era como un afta o algo. Ya el último mes me salió y se me quedó, me empezó a doler y dije 'esto está mal'", relató.

En ese entonces acudió al médico y en la primera consulta decidieron intervenirla. Ahora, se enfrenta nuevamente a este desafío de salud, pero está confiada que todo saldrá bien y a su favor.