Daniela Castro cree que su fallecido padre reencarnó en su perrita

“ Yo todavía no supero lo de mi papá, que va a cumplir dos años ya y no, el duelo me vino después, no al principio. Yo sigo en duelo… Yo creo que esos duelos te acostumbras, pero ese dolor y esa melancolía, pasa a extrañamiento, hay olores, hay cosas, hay prendas, que yo no he podido dar ese brinco”, indicó.