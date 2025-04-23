Daddy Yankee

Daddy Yankee habría dado un nuevo golpe en su batalla legal millonaria contra Mireddys González

El cantante hizo una solicitud al Tribunal de San Juan relacionada con las compañías que comparte con su expareja. Previamente, él interpuso una demanda para que ella y su hermana le paguen 250 millones de dólares.

Video Daddy Yankee habría “botado” a su hija de sus oficinas de trabajo: esto se sabe

Daddy Yankee habría dado un nuevo golpe en su lucha legal contra su expareja, Mireddys González, a cuatro meses de haberla comenzado.

Este 23 de abril, People en español reporta que el cantante realizó una petición al Tribunal de San Juan, en Puerto Rico, relacionada a las empresas que aún comparte con la madre de sus hijos.

Daddy Yankee busca extinción de compañías

De acuerdo con el medio, en los documentos de la solicitud se especifica que Raymond Ayala Rodríguez, nombre real del artista, “creó y organizó la corporación Los Cangris Inc.”, gracias a la cual pudo impulsar su carrera artística en y fuera de la isla.

Se detalla que, durante su matrimonio con Mireddys González, se “construyeron otras entidades”, Green Wall Luxury LLC, Crabby Cottage LLC y C & C Artistic Management Corp, “para la tenencia o manejo de inmuebles y otros activos o inversiones”.

Mientras estuvieron casados y en relación armoniosa, se explica, el reguetonero “delegó” a la boricua “la administración común” de dichas compañías, de las cuales, los dos “poseen intereses sobre el valor de las acciones o participaciones” en ellas.

Actualmente, González “continúa administrando” esos negocios. Los abogados del intérprete de ‘Gasolina’ alegan que ella tiene “control absoluto” tanto de la operación como de los ingresos, que “incluyen rentas significativas producto del alquiler de alrededor de 10 propiedades”.

No obstante, exponen, el dúo tuvo “diferencias personales que culminaron en el divorcio”, las que “se hicieron igualmente manifiestas en el ámbito corporativo”.

“La falta de comunicación entre las partes entorpece y no permite en la práctica llegar a entendimientos ni, en lo delante, llevar a cabo actividades en conjunto ni como empresa en común”, aseveraron.

Así, el cantautor pide a la autoridad que “permita y viabilice la disolución” de Los Cangris Inc., C & C Artistic Management, Greenwall y Crabby Cottage.

“El demandante reitera su deseo de descontinuar la operación de estas empresas y disponer de sus activos de acuerdo con el plan de liquidación y distribución que pueda constituirse de manera final para cada una de las entidades”, se lee en los papeles.

Daddy Yankee pide indemnización millonaria a Mireddys González

Previamente, el 4 de marzo, Daddy Yankee solicitó al juez una indemnización de 250 millones de dólares por parte de Mireddys González y su hermana, Ayeicha González, a las que acusa de violaciones de deberes fiduciarios, incumplimiento de contrato y daños relacionados con la gestión de sus corporaciones El Cartel Records y Los Cangris.

El magistrado determinó que los representantes legales de ambas tienen un plazo de 30 días para responder a la demanda.

