Daddy Yankee demanda a su exesposa y pide indemnización de 250 millones de dólares

Video ¿Qué hizo la esposa de Daddy Yankee con 100 millones de dólares que supuestamente le “robó”? Lo revelan

Daddy Yankee interpuso una demanda contra su exesposa, Mireddys González, y su excuñada, Ayeicha González, este 4 de marzo de 2025 en el Tribunal de Carolina en San Juan, Puerto Rico.

El reggaetonero pide una indemnización por 250 millones de dólares y alega violaciones de deberes fiduciarios, incumplimiento de contrato y daños relacionados con la gestión de sus empresas, El Cartel Records y Los Cangris.

Ramón L. Rodríguez, nombre real del artista, acusa a las hermanas de tomar decisiones financieras irresponsables y de manejar negligentemente la contabilidad de las empresas.

"Las codemandadas, no rindieron cuenta precisa de sus gestiones, desatendieron formalidades y exigencias de la legislación corporativa, tomaron decisiones financieras poco responsables, manejaron negligentemente la contabilidad, no se ocuparon de hacer citaciones, actas, constancias o registros de transacciones importantes, obviaron la celebración de juntas y reuniones, y enajenaron indebidamente al Sr. Ayala Rodríguez de la toma de decisiones", se explica en el documento.

Daddy Yankee también señala que las hermanas habrían destruido evidencias y archivos corporativos entre los años 2019 y 2024.

"Ni en las cajas que entregaron, ni en los documentos electrónicos corporativos que se han podido constatar surge la documentación correspondiente a la operación de los negocios y carrera artística del demandante", alegó el equipo legal del cantante.

El intérprete también las señala de orquestar una "campaña difamatoria" que habría afectado "el buen nombre, reputación, carrera artística, espiritualidad", causando "daños morales y angustias mentales, que en conjunto con lo dispuesto en la alegación 124, han provocado daños en una cantidad no menor de 150 millones de dólares".

¿Qué pide Daddy Yankee?

El cantante solicita que Mireddys y Ayeicha González le den una indemnización a él y a las compañías, El Cartel y Los Cangris, "una suma no menor de 250 millones de dólares, más costas, intereses y honorarios de abogados y cualquier otro remedio que asista a los demandantes", se específica en la demanda.

Daddy Yankee demanda a las hermanas González y pide 250 millones de dólares de indemnización. Imagen El Gordo y La Flaca/Instagram

Raphy Pina estaría implicado en la demanda

En el documento legal, Daddy Yankee acusa al productor Raphy Pina, quien es prometido de Natti Natasha, de estar implicado en el caso.

Según la demanda, en octubre de 2024 Mireddys le habría dado "poder absoluto" a Raphy Pina en la venta del catálogo musical, quien es exconvicto por portación ilegal de armas.

"La codemandada Mireddys González, en absurda abdicación de toda injerencia sobre lo relacionado a la venta del catálogo que hiciera al Sr. Pina, no se ocupó –como dicta la prudencia y la buena práctica comercial- en contratar y procurar para las empresas representación legal independiente a la del Sr. Pina, para evaluar responsable y objetivamente los detalles de la transacción".

El reggaetonero también señala que las hermanas González autorizaron al productor y sus empresas, Mr. Soldout y World Music Latin, " pagarse a sí mismos unos $27 millones por gastos incurridos, pero sin que exista evidencia verificable, análisis contable, ni auditoria que acredite fehacientemente, que en efecto, se debía esa cifra millonaria por los gastos supuestamente incurridos en la gira 'Última vuelta' del exponente urbano", reporta el diario Última Hora.