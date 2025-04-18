Ex de Daddy Yankee tiene 30 días para responder a demanda en la que él reclama millones de dólares

Video Daddy Yankee habría “botado” a su hija de sus oficinas de trabajo: esto se sabe

Mireddys González tiene 30 días para responder a demanda de Daddy Yankee en la que él pide una indemnización por 250 millones de dólares.

Este viernes 18 de abril, el diario ‘El Nuevo Día’ reportó que el juez Ismael Álvarez Burgos, del Tribunal de Carolina, concedió un plazo de 30 días para los abogados de la exesposa del artista.

Aunque la orden habría sido emitida el 14 abril, el plazo para Mireddys González estaría corriendo desde el 11 de abril, fecha en que la exesposa del llamado ‘Big Boss’ solicitó una prórroga para contestar a la demanda.

Esta misma situación la estaría enfrentado Ayeicha González, hermana de Mireddys. Sin embargo, para ella la fecha habría comenzado a correr desde el 9 de abril.

Daddy Yankee solicitó una indemnización de 250 millones de dólares el 4 de marzo. Según el documento presentado ante el Tribunal de Carolina en San Juan, Puerto Rico, el artista acusa a su exesposa y a su excuñada violaciones de deberes fiduciarios, incumplimiento de contrato y daños relacionados con la gestión de sus empresas El Cartel Records y Los Cangris.

"Las codemandadas, no rindieron cuenta precisa de sus gestiones, desatendieron formalidades y exigencias de la legislación corporativa, tomaron decisiones financieras poco responsables, manejaron negligentemente la contabilidad, no se ocuparon de hacer citaciones, actas, constancias o registros de transacciones importantes, obviaron la celebración de juntas y reuniones, y enajenaron indebidamente al Sr. Ayala Rodríguez de la toma de decisiones", se explica en la demanda del 'Big Boss'.

"Ni en las cajas que entregaron, ni en los documentos electrónicos corporativos que se han podido constatar surge la documentación correspondiente a la operación de los negocios y carrera artística del demandante".

Ex de Daddy Yankee cambia de abogados

En medio de esta situación, ‘El Nuevo Día’ reportó a principios de abril que Mireddys González y su hermana habían solicitado la renuncia de sus abogados Roberto Alonso Santiago, Diego Alonso Pastrana y Mariel Colón Miró por concepto de indemnización; dicha solicitud habría sido autorizada por el juez el 14 de abril.