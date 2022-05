La hija de Daddy Yankee es una bella influencer y tiktoker: conoce a Jesaaelys Marie

Ramón Luis Ayala Rodríguez (nombre real del cantante) comenzó su carrera cuando era muy joven y aunque es uno de los exponentes del reggaetón más populares, son pocos los detalles que comparte sobre su vida personal.

En una entrevista para la revista ‘People’ en 2018, el también llamado ‘Big Boss’ aseguró que su familia es muy importante para él, por lo que cuida que tengan un buen legado.

“Lo más bello que yo he tenido en mi vida es mi familia, sin duda alguna; mi esposa, mis hijos, mi tesoro, la razón por la cual trabajo día tras día, tratar de que ellos tengan una mejor vida, de hacer un legado para ellos, que no tengan las dificultades que yo he pasado en esta vida, sino que se les haga mucho más fácil”, aseveró.



Cuando apenas tenía 17 años, Daddy Yankee decidió casarse con Mireddys González, con quien se convirtió en el orgulloso padre de Yamilette, Jeremy y Jesaaelys.

Ella es Jesaaelys Marie, la hija de Daddy Yankee

A diferencia de sus hermanos, la joven de 25 años es muy asidua a las redes sociales, en las que comparte videos de maquillaje y algunos tips sobre cuidado de la piel.

Adicional a su canal de YouTube, Marie muestra diversas fotografías de su vida en su cuenta de Instagram.



En el video ‘50 cosas sobre Jesaaelys’, publicado en 2019, la hija de Daddy Yankee explicó por qué sus seguidores antes no sabían “absolutamente nada” de ella.

“Esto se debe porque mi papá siempre ha sido súper privado, entonces al ellos ser súper privados, pues yo también he sido súper privada con mis cosas y eso lo tengo que dejar o lo he dejado poco a poco. Se me hace un poquito difícil, no les voy a mentir (...) porque ya he estado tan acostumbrada”, admitió con sus fans.



Jesaaelys se describe como vlogger de belleza, amante del ‘skincare’ y del ‘nail art’ (diseños en las uñas), prueba de ello es que en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores, comparte con frecuencia algunas imágenes sobre estos temas.



Por ejemplo, el 1 de mayo de 2022 Marie publicó una grabación en la que muestra el proceso para realizar un maquillaje que, según señaló, se puede lucir por la noche.

“Preciosa”, “Me encanta como maquillas”, “Lo haces ver tan fácil”, “La más hermosa”, “Bella y elegante” y “Sencillo, qué bello” son sólo algunos de los comentarios que usuarios de Internet dejaron al pie del clip.

La hija de Daddy Yankee es una estrella de TikTok: hace ‘trends’ y comparte tips

A la par de su cuenta de Instagram, Jesaaelys Marie crea contenido para TikTok, donde tiene más de 300 mil seguidores. En su cuenta comparte ‘trends’ de baile, tutoriales de maquillaje, reseñas de productos y consejos para el cuidado del cabello.

Aunque son contadas las veces en que muestra algo relacionado con su famoso padre, en una ocasión presumió al cantante puertorriqueño en un breve video.

“Pero eres idéntica a tu mamá”, “Yo amo a tu papá”, “Ustedes tienen las sonrisas más bellas”, “Todos amamos a Daddy”, “Como el vino” y “A Daddy no le pasan los años” son sólo algunos de los comentarios de fans que se leen en el posteo.



Algunas veces, la influencer ha recibido críticas por los procedimientos estéticos a los que se ha sometido, esto debido a que usuarios de Internet señalan que “es muy chica”. Al respecto, ella dijo en sus historias de Instagram:

“Tienen que dejar a las personas que hagan lo que les dé la gana. Y más si es un trabajo y ustedes no lo están pagando”.