Raphy Pina

"Más cerca de casa": el revelador mensaje de Raphy Pina en medio de su supuesta salida de la cárcel

En medio de los reportes que afirman de una supuesta salida adelantada de prisión por parte de Raphy Pina, el prometido de Natti Natasha lanza un inquietante mensaje que podría dar pistas de su situación.

Sergio Humberto Navarro .
Raphy Pina habría dado pistas de su supuesta salida de la cárcel en un mensaje en Instagram publicado este viernes 10 de mayo.

De acuerdo con un reporte del show puertorriqueño 'Lo sé todo', el prometido de Natti Natasha habría salido de la cárcel el pasado 8 de mayo.

Según la información, se alega que abandonó el Complejo Correccional Federal Butner de Carolina del Norte y que habría sido trasladado a Miami. Su fecha de liberación al parecer estaba programada hasta el próximo 24 de mayo.

¿Qué dijo Raphy Pina sobre su próxima salida de prisión?

Un día después de que en 'Lo sé todo' se aseguró que Raphy Pina supuestamente había sido puesto en libertad antes de la fecha aparentemente programada, el famoso productor musical publicó un mensaje que dejó inquietos a muchos de sus fans.

" Más cerca de casa. La familia, las buenas vibras y las oraciones mantienen firme la mente y espíritu. 5/24. Dios los bendiga", escribió destacando la supuesta fecha oficial de su liberación.

Este es el mensaje que se publicó desde la cuenta de Instagram de Raphy Pina y que podría dar pistas de su supuesta salida de prisión.
Este es el mensaje que se publicó desde la cuenta de Instagram de Raphy Pina y que podría dar pistas de su supuesta salida de prisión.
Imagen Raphy Pina/Instagram


Sin embargo, algunos tomaron este mensaje como un presunto aviso de que ya estaría fuera de la cárcel.

Ni él ni Natti Natasha salieron de manera inmediata a desmentir o confirmar la información dada a conocer en 'Lo sé todo'.

Lo que se sabe sobre la supuesta liberación de Raphy Pina

En 'Lo sé todo' se detalló que supuestamente "se adelantó la fecha de su salida de la cárcel" y que "le habían dado un permiso de libertad más o menos desde la semana pasada, donde le daban permiso de salir y regresar a dormir en el campamento por la noche".

Se alegó que la familia del productor habría viajado a Carolina del Norte para recibirlo. Al aire se mostraron documentos judiciales que corroborarían la aparente puesta en libertad.

También se mencionó en otro reporte del mismo show que Pina habría sido trasladado a las "medias casas de Miami", las cuales son lugares comunitarios que ayudan a las personas con antecedentes penales a reintegrarse a la sociedad.

En diciembre de 2021, el padre de la única hija de Natti Natasha, Vida Isabelle, fue encontrado culpable de posesión ilegal de armas de fuego y en mayo de 2022 fue sentenciado a 41 meses en prisión.

