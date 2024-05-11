Raphy Pina

Reportan que Raphy Pina salió de la cárcel: terminaría su sentencia en Miami

De acuerdo con la información trascendida, el prometido de Natti Natasha se encuentra en Miami en un lugar donde se evalúa a las personas con antecedentes penales y se les ayuda a reincorporarse a la sociedad.

El productor musical Raphy Pina anunció el 1 de mayo que el viernes 24 del mismo mes tendrá "un nuevo comienzo", haciendo alusión a que sería el día que saldría de prisión.

Sin embargo, de acuerdo con información del programa puertorriqueño 'Lo Sé Todo', el prometido de Natti Natasha ya está fuera de la cárcel.

¿Raphy Pina salió de prisión?

De acuerdo con el presentador Fernan Vélez, el 8 de mayo el productor musical salió de la cárcel de Carolina del Norte donde se encontraba purgando su condena por posesión ilegal de armas y fue trasladado a Miami.

"Se adelantó la fecha de su salida de la cárcel. Lo que me cuentan es que a Raphy ya le habían dado un permiso de libertad más o menos desde la semana pasada, donde le daban permiso de salir y regresar a dormir en el campamento por la noche", explicó en el show.

Detalló que la familia de Raphy viajó a Carolina del Norte para recibirlo.

El show tuvo acceso a los registros federales y mostraron los documentos donde consta que salió el 8 de mayo del Complejo Correccional Federal, Butner de Carolina del Norte.

En un segundo reporte se especifica que desde la misma fecha Rafael Pina-Nieves ya no está en custodia.

¿Dónde está Raphy Pina?

Según la información de la presentadora Yulianna Vargas, Pina habría sido trasladado a las "medias casas de Miami", las cuales son lugares comunitarios que ayudan a las personas con antecedentes penales a reintegrarse a la sociedad.

De acuerdo con la explicación, Pina estará en ese lugar de lunes a viernes para que pueda trabajar y ser evaluado. Sin embargo, podría obtener un permiso para dormir fines de semana junto a Natti Natasha y su hija Vida Isabelle.

¿Por qué estuvo Raphy Pina en la cárcel?

En diciembre de 2021 fue encontrado culpable de posesión ilegal de armas de fuego y en mayo de 2022 fue sentenciado a 41 meses en prisión.

