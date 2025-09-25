Natti Natasha y Raphy Pina tendrán otra niña: así fue la espectacular revelación en Premios Juventud 2025

Video Natti Natasha y Raphy Pina esperan a su segundo bebé: así enseña su pancita

Natti Natasha y Raphy Pina revelaron en Premios Juventud que están esperando ¡una niña! El anuncio lo dio la cantante en el escenario de Premios Juventud mientras interpretaba el tema "Traje Aquí".

El escenario se pintó de color rosa para compartir con todos que otra pequeña llegará a la familia de la artista dominicana.

Natti Natasha reveló en el escenario de Premios Juventud 2025 que tendrá otra niña. Imagen Univision

El anuncio del embarazo

Fue el 11 de junio cuando la cantante y el productor musical dieron la noticia de su segundo embarazo a través de un emotivo video publicado en YouTube donde informaban que la gira de la dominicana se retrasaría.

En el video, Natti aparece mostrando una prueba de embarazo y una ecografía sobre una pizarra que decía: "Pospuesto. Nos vemos en 2026. Ustedes me entenderán, hay cosas que pueden esperar, pero esto no. Esta bendición no se puede esconder ni se puede pausar", expresó con emoción la cantante.

Este embarazo representó otro milagro para la pareja que en el pasado enfrentó dificultades para concebir. Natti Natasha ha compartido abiertamente que perdió una trompa de Falopio y que atravesó varios intentos fallidos con tratamientos de fertilidad antes de convertirse en madre por primera vez.

El nacimiento de Vida Isabelle

Su primera hija, Vida Isabelle, nació el 22 de mayo de 2021 en Miami. Desde entonces, la pequeña se ha convertido en el centro de la vida de sus padres, quienes comparten con frecuencia momentos familiares en redes sociales.