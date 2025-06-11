Natti Natasha y Raphy Pina anuncian que esperan segundo bebé: ella presume así su 'baby bump'

Video Natti Natasha y Raphy Pina esperan a su segundo bebé: así enseña su pancita

Natti Natasha y Raphy Pina sorprendieron al anunciar que se convertirán en padres por segunda ocasión.

La pareja hizo el anuncio este 11 de junio, a solo un año de que el productor saliera de prisión tras purgar una condena por posesión de armas.

Natti Natasha presume pancita de embarazo

La cantante y su pareja dieron la noticia con una foto en la que por primera vez ella dejó ver cómo luce su pancita en este segundo embarazo.

"Cuando Dios dice 'sí', no hay imposibles. Un nuevo milagro… una sola promesa: serle fiel a Dios", dijo Pina a través del mensaje que compartió al dar el anuncio.

" Una familia llena de respeto y mucho amor", agregó en el marco de la felicidad que los invade.

Esta es la primera foto con la que Natti Natasaha dejó ver la pancita de su segundo embarazo al lado de Raphy Pina. Imagen Raphy Pina/Instagram



Ninguno dio de manera inmediata mayores detalles sobre el estado de gestación de la artista ni tampoco si a la fecha saben si tendrán niño o niña.

Ellos ya son papás de Vida Isabelle, quien llegó al mundo el 22 de mayo de 2021 en un hospital de Miami, Florida.

Raphy Pina es padre de tres hijos más: uno que tuvo con Ivelisse Monge y dos más con Carolina Aristizabal.

El nuevo bebé que espera junto con Natti Natasha será el quinto hijo para el productor.