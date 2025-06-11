Natti Natasha

Natti Natasha y Raphy Pina anuncian que esperan segundo bebé: ella presume así su 'baby bump'

La familia de Natti Natasha y Raphy Pina se agranda, pues la pareja acaba de anunciar que serán padres por segunda ocasión. La noticia la dieron a conocer junto con la primera foto en la que la cantante deja ver su pancita de embarazo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Natti Natasha y Raphy Pina esperan a su segundo bebé: así enseña su pancita

Natti Natasha y Raphy Pina sorprendieron al anunciar que se convertirán en padres por segunda ocasión.

La pareja hizo el anuncio este 11 de junio, a solo un año de que el productor saliera de prisión tras purgar una condena por posesión de armas.

PUBLICIDAD

Natti Natasha presume pancita de embarazo

Más sobre Natti Natasha

Natti Natasha y Raphy Pina esperan a su segundo bebé: así enseña su pancita
0:59

Natti Natasha y Raphy Pina esperan a su segundo bebé: así enseña su pancita

Univision Famosos
Natti Natasha se hace viral porque ¡necesita intimidad "todos los días"!: Raphy Pina reacciona
0:55

Natti Natasha se hace viral porque ¡necesita intimidad "todos los días"!: Raphy Pina reacciona

Univision Famosos
¿De qué acusa Daddy Yankee ahora a su exesposa? ¡Hasta embarra a Raphy Pina en nueva demanda!
1:10

¿De qué acusa Daddy Yankee ahora a su exesposa? ¡Hasta embarra a Raphy Pina en nueva demanda!

Univision Famosos
Las parejas más enamoradas de Premio Lo Nuestro 2025: derrocharon romance por la alfombra magenta
2 mins

Las parejas más enamoradas de Premio Lo Nuestro 2025: derrocharon romance por la alfombra magenta

Univision Famosos
"Mamá no puede cantar”: Natti Natasha se funde en los brazos de su hija tras ser hospitalizada
1:05

"Mamá no puede cantar”: Natti Natasha se funde en los brazos de su hija tras ser hospitalizada

Univision Famosos
Natti Natasha es hospitalizada de emergencia: revela que el “dolor” la estaba “matando”
2 mins

Natti Natasha es hospitalizada de emergencia: revela que el “dolor” la estaba “matando”

Univision Famosos
Reportan que "hay boda" entre Natti Natasha y Raphy Pina: revelan la fecha en que se casarían
0:52

Reportan que "hay boda" entre Natti Natasha y Raphy Pina: revelan la fecha en que se casarían

Univision Famosos
Prometido de Natti Natasha hace importante anuncio a dos meses de salir de la cárcel
1 mins

Prometido de Natti Natasha hace importante anuncio a dos meses de salir de la cárcel

Univision Famosos
Primeras imágenes de Raphy Pina gozando de su libertad: así luce el prometido de Natti Natasha 
0:54

Primeras imágenes de Raphy Pina gozando de su libertad: así luce el prometido de Natti Natasha 

Univision Famosos
Natti Natasha ventila primeras imágenes de Raphy Pina al salir de la cárcel: así fue su reencuentro
1 mins

Natti Natasha ventila primeras imágenes de Raphy Pina al salir de la cárcel: así fue su reencuentro

Univision Famosos

La cantante y su pareja dieron la noticia con una foto en la que por primera vez ella dejó ver cómo luce su pancita en este segundo embarazo.

"Cuando Dios dice 'sí', no hay imposibles. Un nuevo milagro… una sola promesa: serle fiel a Dios", dijo Pina a través del mensaje que compartió al dar el anuncio.

" Una familia llena de respeto y mucho amor", agregó en el marco de la felicidad que los invade.

Esta es la primera foto con la que Natti Natasaha dejó ver la pancita de su segundo embarazo al lado de Raphy Pina.
Esta es la primera foto con la que Natti Natasaha dejó ver la pancita de su segundo embarazo al lado de Raphy Pina.
Imagen Raphy Pina/Instagram


Ninguno dio de manera inmediata mayores detalles sobre el estado de gestación de la artista ni tampoco si a la fecha saben si tendrán niño o niña.

Ellos ya son papás de Vida Isabelle, quien llegó al mundo el 22 de mayo de 2021 en un hospital de Miami, Florida.

Raphy Pina es padre de tres hijos más: uno que tuvo con Ivelisse Monge y dos más con Carolina Aristizabal.

El nuevo bebé que espera junto con Natti Natasha será el quinto hijo para el productor.

Video "Mamá no puede cantar”: Natti Natasha se funde en los brazos de su hija tras ser hospitalizada
Relacionados:
Natti NatashaNatti Natasha embarazadaRaphy PinaVida IsabelleFamosas EmbarazadasFamososBebés famososPapás famososFamososCelebridadesParejas de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD