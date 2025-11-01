Natti Natasha y Raphy Pina anuncian el nacimiento de su segunda hija: así presentaron a Dominique Isabelle

Video Natti Natasha tendrá otra niña y la reacción de Marc Anthony fue épica

Natti Natasha y Raphy Pina se convirtieron nuevamente en padres este 1 de noviembre, su hija Dominique Isabelle ya nació.

La cantante dominicana dio la noticia a través de las redes sociales con un tierno video.

“Hoy el corazón me late más fuerte que nunca… Les presento a nuestra hija, Dominique Isabelle, nacida hoy 1 de noviembre, una fecha que quedará grabada para siempre en mi alma”, se lee en el primer párrafo del mensaje.

“Este día marca el comienzo de una nueva bendición en nuestras vidas, el milagro más puro y hermoso que existe: dar vida. Por eso quise regalarle al mundo una parte de mi corazón en forma de canción”, añadió.

Natti aprovechó esta fecha tan especial para lanzar “1 de noviembre”, tema que plasma el amor por su segunda hija.

“Es una historia hecha música, inspirada en el amor más grande que puede sentir una madre. Gracias por acompañarnos en este momento tan especial. Bienvenida al mundo, mi niña. 111”, finalizó.

En el videoclip de la canción, la pareja mostró cómo fueron los últimos días de su embarazo y todo lo que sucedió minutos antes de que naciera su hija.

La dulce espera

Fue el 11 de junio cuando la cantante y el productor musical dieron la noticia de su segundo embarazo a través de un emotivo video publicado en YouTube donde informaban que la gira de la dominicana se retrasaría.

En el video, Natti aparece mostrando una prueba de embarazo y una ecografía sobre una pizarra que decía: "Pospuesto. Nos vemos en 2026. Ustedes me entenderán, hay cosas que pueden esperar, pero esto no. Esta bendición no se puede esconder ni se puede pausar", expresó con emoción la cantante.

El 25 de septiembre revelaron en Premios Juventud que tendrían una niña, el anuncio lo dio la cantante en el escenario mientras interpretaba el tema "Traje Aquí".

