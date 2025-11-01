Natti Natasha

Natti Natasha y Raphy Pina anuncian el nacimiento de su segunda hija: así presentaron a Dominique Isabelle

La pequeña Dominique llegó al mundo este 1 de noviembre y sus famosos padres la presentaron con tiernas imágenes: "Este día marca el comienzo de una nueva bendición en nuestras vidas".

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Natti Natasha tendrá otra niña y la reacción de Marc Anthony fue épica

Natti Natasha y Raphy Pina se convirtieron nuevamente en padres este 1 de noviembre, su hija Dominique Isabelle ya nació.

La cantante dominicana dio la noticia a través de las redes sociales con un tierno video.

PUBLICIDAD

“Hoy el corazón me late más fuerte que nunca… Les presento a nuestra hija, Dominique Isabelle, nacida hoy 1 de noviembre, una fecha que quedará grabada para siempre en mi alma”, se lee en el primer párrafo del mensaje.

“Este día marca el comienzo de una nueva bendición en nuestras vidas, el milagro más puro y hermoso que existe: dar vida. Por eso quise regalarle al mundo una parte de mi corazón en forma de canción”, añadió.

Más sobre Natti Natasha

Natti Natasha revela el nombre de su segunda hija: tiene que ver con su primogénita
1 mins

Natti Natasha revela el nombre de su segunda hija: tiene que ver con su primogénita

Univision Famosos
Natti Natasha tendrá otra niña y la reacción de Marc Anthony fue épica
1:00

Natti Natasha tendrá otra niña y la reacción de Marc Anthony fue épica

Univision Famosos
Las mejores vestidas de Premios Juventud: Bad Gyal, Kenia Os y otras famosas que robaron cámara
15 fotos

Las mejores vestidas de Premios Juventud: Bad Gyal, Kenia Os y otras famosas que robaron cámara

Univision Famosos
Natti Natasha y Raphy Pina tendrán otra niña: así fue la espectacular revelación en Premios Juventud 2025
1 mins

Natti Natasha y Raphy Pina tendrán otra niña: así fue la espectacular revelación en Premios Juventud 2025

Univision Famosos
Natti Natasha y Raphy Pina esperan a su segundo bebé: así enseña su pancita
0:59

Natti Natasha y Raphy Pina esperan a su segundo bebé: así enseña su pancita

Univision Famosos
Natti Natasha y Raphy Pina anuncian que esperan segundo bebé: ella presume así su 'baby bump'
1 mins

Natti Natasha y Raphy Pina anuncian que esperan segundo bebé: ella presume así su 'baby bump'

Univision Famosos
Natti Natasha se hace viral porque ¡necesita intimidad "todos los días"!: Raphy Pina reacciona
0:55

Natti Natasha se hace viral porque ¡necesita intimidad "todos los días"!: Raphy Pina reacciona

Univision Famosos
¿De qué acusa Daddy Yankee ahora a su exesposa? ¡Hasta embarra a Raphy Pina en nueva demanda!
1:10

¿De qué acusa Daddy Yankee ahora a su exesposa? ¡Hasta embarra a Raphy Pina en nueva demanda!

Univision Famosos
Las parejas más enamoradas de Premio Lo Nuestro 2025: derrocharon romance por la alfombra magenta
2 mins

Las parejas más enamoradas de Premio Lo Nuestro 2025: derrocharon romance por la alfombra magenta

Univision Famosos
"Mamá no puede cantar”: Natti Natasha se funde en los brazos de su hija tras ser hospitalizada
1:05

"Mamá no puede cantar”: Natti Natasha se funde en los brazos de su hija tras ser hospitalizada

Univision Famosos

Natti aprovechó esta fecha tan especial para lanzar “1 de noviembre”, tema que plasma el amor por su segunda hija.

“Es una historia hecha música, inspirada en el amor más grande que puede sentir una madre. Gracias por acompañarnos en este momento tan especial. Bienvenida al mundo, mi niña. 111”, finalizó.

En el videoclip de la canción, la pareja mostró cómo fueron los últimos días de su embarazo y todo lo que sucedió minutos antes de que naciera su hija.

La dulce espera

Fue el 11 de junio cuando la cantante y el productor musical dieron la noticia de su segundo embarazo a través de un emotivo video publicado en YouTube donde informaban que la gira de la dominicana se retrasaría.

En el video, Natti aparece mostrando una prueba de embarazo y una ecografía sobre una pizarra que decía: "Pospuesto. Nos vemos en 2026. Ustedes me entenderán, hay cosas que pueden esperar, pero esto no. Esta bendición no se puede esconder ni se puede pausar", expresó con emoción la cantante.

El 25 de septiembre revelaron en Premios Juventud que tendrían una niña, el anuncio lo dio la cantante en el escenario mientras interpretaba el tema "Traje Aquí".

PUBLICIDAD

Tres días después, la pareja organizó un 'baby shower' muy especial para recaudar donaciones para instituciones benéficas, ahí dieron a conocer el nombre de su bebé: Dominique Isabelle, en honor a las raíces dominicanas y a la madre de la cantante.

@nattinatasha

Les presento a Dominique Isabelle 👑111

♬ original sound - Natti Natasha
Relacionados:
Natti NatashaRaphy PinaVida IsabelleBebés famososBebésCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX