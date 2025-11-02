Natti Natasha

Raphy Pina revela que "no fue fácil" la llegada de su segundo bebé con Natti Natasha: así reacciona

Solo horas después de que Natti Natasha reveló que ya nació su segundo bebé, Raphy Pina compartió la primera foto de él al lado de la recién nacida, pero también llamó la atención al decir que el "proceso" de llegada de la criatura "no fue fácil".

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video Natti Natasha tendrá otra niña y la reacción de Marc Anthony fue épica

Raphy Pina, pareja de Natti Natasha, reaccionó al parto de la cantante y a la llegada de su segundo bebé este 1 de noviembre.

La pareja se convirtió en padres de nueva cuenta este fin de semana ante el nacimiento de Dominique Isabelle, la segunda hija que tienen en común.

La primera en dar la noticia fue la cantante de 38 años a través de redes sociales: "Hoy el corazón me late más fuerte que nunca".

" Les presento a nuestra hija, Dominique Isabelle, nacida hoy 1 de noviembre, una fecha que quedará grabada para siempre en mi alma", dijo la artista, sin dar mayores detalles del nacimiento.

Así presentó Natti Natasha a su segunda hija, Dominique Isabelle.
Así presentó Natti Natasha a su segunda hija, Dominique Isabelle.
Imagen Natti Natasha/Instagram

Raphy Pina reacciona tras parto de Natti Natasha

El famoso productor publicó su primera foto al lado de su hija recién nacida a horas de la noche de este sábado 1 de noviembre.

"Les presento, sin hacerlos esperar, a Dominique Isabelle", escribió etiquetando la cuenta de Instagram que ya tiene la criatura.

"Mi número favorito siempre ha sido el 111", haciendo referencia al día 1 del mes 11 del año, es decir, al 1 de noviembre.

"Hoy, con la bendición de papá Dios y de la mujer que amo, llegó a nuestras vidas otra princesita", agregó.

Sin embargo, Pina hizo una acotación que llamó la atención tras el parto de Natti Natasha: "Después les contaré cómo fue el proceso… no fue fácil, pero Dios nunca nos soltó la mano".

Raphy Pina compartió la primera foto al lado de su segunda hija a horas de que llegó al mundo.
Raphy Pina compartió la primera foto al lado de su segunda hija a horas de que llegó al mundo.
Imagen Raphy Pina/Instagram


No dio mayores detalles de manera inmediata. Tampoco la cantante agregó información al respecto.

Natti Natasha siempre quiso convertirse en madre, pero desde muy joven le advirtieron que no lo lograría, no solo por una cirugía a la que se sometió, en la que le extirparon una trompa de Falopio y un ovario, sino porque incluso siguió un tratamiento que también falló.

Pese al pronóstico, la cantante ya comparte con su pareja a Vida Isabelle, su primera hija, de 4 años.

Además, Raphy también es padre de Mía, Monty y Chingui.

La segunda bebé de Natti Natasha y Raphy Pina

En junio pasado, el productor y la cantante dieron a conocer que esperaban un nuevo integrante de la familia revelando que Natti Natasha estaba embarazada.

Luego, a finales de septiembre, ella hizo la revelación de género sobre el escenario de Premios Juventud 2025 gritando al mundo que tendría otra niña.

Video Natti Natasha y Raphy Pina esperan a su segundo bebé: así enseña su pancita
Natti Natasha, Natti Natasha embarazada, Natti Natasha Hija, Raphy Pina, Bebés famosos, Papás famosos, Hijos de famosos, Famosos, Celebridades, Famosas Embarazadas, Maternidad, Paternidad

