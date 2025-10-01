Natti Natasha revela el nombre de su segunda hija: tiene que ver con su primogénita

Video Natti Natasha tendrá otra niña y la reacción de Marc Anthony fue épica

Natti Natasha y Raphy Pina celebraron el 'baby shower' del pueblo el 28 de septiembre, donde revelaron el nombre de su segunda hija, el cual tiene que ver con su primogénita, Vida Isabelle.

El evento se llevó a cabo en The Mall of San Juan, en Puerto Rico, y fue concebido como una fiesta abierta al público, con el objetivo de recaudar insumos para las organizaciones benéficas, Vimenti y Hogar Cuna San Cristóbal.

¿Cómo se llamará la segunda hija de Natti Natasha?

En el evento revelaron que su bebé llevará el nombre de Dominique Isabelle.

La pareja explicó que Dominique es para honrar sus raíces dominicanas, mientras que Isabelle es porque es el nombre de la madre de Natti Natasha, además porque también lo lleva Vida.

Natti Natasha hizo espectacular 'gender reveal'

Natti Natasha y Raphy Pina revelaron el sexo de su bebé de manera espectacular en la pasada entrega de Premios Juventud.

Fue mientras interpretaba el tema "Traje Aquí" en el escenario que las luces se pintaron de color rosa para anunciar que tendrían una niña.

El 11 de junio la cantante y el productor musical dieron la noticia del segundo embarazo a través de un emotivo video publicado en YouTube, en el cual informaban que la gira de la dominicana se retrasaría, pues estaban esperando otro bebé.