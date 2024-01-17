Raphy Pina

Natti Natasha revela cuándo saldría Raphy Pina de la cárcel: "Estamos listos"

Mientras Raphy Pina permanece preso en una cárcel de Carolina del Norte, su prometida Natti Natasha ha revelado la supuesta fecha en que el famoso productor podría salir de prisión y lo que ya planea para recibirlo en casa.


Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Hija de Natti Natasha se alista para la salida de prisión de Raphy Pina: así planea recibir a su papá

Natti Natasha reveló en horas recientes la fecha en que espera que el padre de su hija Vida Isabelle, Raphy Pina, pueda salir de la prisión.

El productor de 45 años permanece preso en el penal de seguridad FCI Butner Medium I, en Carolina del Norte, en donde purga una condena de 41 meses por el delito de posesión ilegal de armas. En mayo próximo él cumplirá dos años en la cárcel

¿Cuándo podría salir Raphy Pina de la cárcel?

Desde hace meses atrás, el prometido de Natti Natasha ha emprendido acciones legales para poder salir de la prisión y cumplir la sentencia fuera de ella, pero se le ha negado esa posibilidad.

Sin embargo, la cantante dio a conocer las esperanzas que tiene de que su pareja se reencuentre con ella y su familia en los próximos meses.

"Con Dios por delante ya sale a mediados de este año, a más tardar verano de este año", reveló en entrevista con 'El show de Enrique Santos' dada a conocer este martes 16 de enero.

"Así que estamos listos, gracias a Dios estoy feliz, esperando ese momento", dijo sin ahondar en más detalles sobre las circunstancias de cómo se daría la salida de Pina.

Lo que sí compartió fue cómo anhela recibirlo: " Quiero hacerle una fiesta grandísima. Hay que dejarlo descansar", adelantó.

"Sé que vamos a estar mucho en familia", compartió con esperanza.

Natti Natasha da detalles de los encuentros con Raphy Pina en la cárcel

Otros de los aspectos que compartió en la entrevista son algunos de los detalles de los encuentros que ella y su niña de 2 años tienen con el productor dentro de la prisión en la que está.

" La niña se lleva con todos los reos que están ahí, a todo el mundo le encanta cuando llega 'Vidita'", relató.

"Ahí compartimos, comemos, hablamos, jugamos con la niña", añadió sobre las visitas de 5 horas que tiene cada dos semanas que ingresa a visitarlo.

En diciembre de 2021, un jurado declaró culpable a Raphy Pina por posesión ilegal de un arma de fuego modificada ilegalmente. En mayo de 2022 se le dictó sentencia.

Video Raphy Pina comparte video inédito del día en que nació Vida y hace promesa para su próximo cumpleaños
Relacionados:
Raphy Pina

