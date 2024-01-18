Raphy Pina

¿Natti se equivocó? Abogado de Raphy Pina da otra fecha para la posible salida del productor

Abogados del productor musical habrían informado a un programa de espectáculos que Raphy podría quedar en libertad mucho antes del verano.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Natti Natasha compartió cuándo saldrá Raphy Pina de la cárcel y confesó cómo lo recibirá

Este 2024 Raphy Pina terminará de purgar su condena de 41 meses, tras haber sido encontrado culpable de posesión ilegal de armas. De acuerdo con el sistema de Buró Federal de Prisiones de Puerto Rico, saldrá el 19 de octubre. Sin embargo, el prometido de Natti Natasha podría quedar en libertad mucho antes.

El 16 de enero la cantante dominicana compartió, en entrevista con Enrique Santos, que el padre de su hija saldría en verano.

"Con Dios por delante ya sale a mediados de este año, a más tardar verano de este año así que estamos listos, gracias a Dios estoy feliz, esperando ese momento", dijo sin dar más detalles de la fecha.

El programa puertorriqueño 'Lo Sé Todo' consultó al abogado federal Osvaldo Carlo, para que explicará por qué Pina podría quedar libre antes de terminar su condena.

" Hay una serie de programas federales en lo que puede estar participando que pueden reducir ese término de sentencia", señaló en la entrevista. "Su salida dependerá dependiendo de los créditos que pueda acumular", añadió el abogado.

Sin embargo, de acuerdo con información del show que le proporcionó el equipo legal de Pina, el empresario podría quedar en libertad en abril o mayo.

¿Raphy Pina podrá regresar a casa tras salir de la cárcel?

De acuerdo con la explicación del especialista, cuando los reos quedan libres deben ser parte de un programa de reinserción.

"Cuando salga de la institución va a una casa media donde puedes dormir, hay un trabajador social que te asiste, te vas a trabajar durante el día y por la noche regresas hasta que cumples probablemente un año, pero a veces es menos, 11 o 10 meses".

Pero el caso de Raphy podría ser diferente, ya que es un empresario y tiene su propio empleo, por lo cual podría ser enviado directamente a su hogar, según señaló el abogado federal Osvaldo Carlo.


