Esposo de Alicia Villarreal se quedó en shock tras polémica foto con joven: así habría reaccionado

Germaine Valentina, señalada como la “tercera en discordia” entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez rompió el silencio. La cantante de regional mexicano negó cualquier vínculo sentimental con el productor, quien habría quedado en shock luego de que se diera a conocer la polémica foto de su supuesta infidelidad.

La intérprete de 25 años reveló al periodista Alex Rodríguez que Cruz Martínez se encontraba junto a ella cuando la noticia comenzó a difundirse en los medios. Incluso, aseveró que ella entró en un ataque de ansiedad.

PUBLICIDAD

“Desmiento totalmente las calumnias en las que me ha mentido esta difamación. No soy yo la chica de la foto, así de directo, no soy yo”, expresó tajante en ‘¡Siéntese Quien Pueda’ en el show del 12 de agosto.

“Me dijeron que estaban diciendo esto. Me metí directo a Google, puse mi nombre y empecé a ver… Me dio un ataque de ansiedad terrible. Empecé a temblar (…) (Cruz Martínez) también estaba muy malo. Estábamos… porque nunca estamos Cruz y yo solos… siempre somos un equipo. Yo estoy con mi mamá y mi hermanito menor, que me acompañan a todas partes, estaba el ingeniero de sonido… (Quedamos) impactados todos con la noticia porque nadie se lo esperaba. Era algo totalmente ilógico”, precisó.

Germaine Valentina declaró que si bien se enteró que Cruz Martínez habló con Alicia Villarreal sobre el tema, lo que realmente le preocupa es que la intérprete de ‘Te aprovechas’ crea en lo que se dice en algunos medios.

“Yo no sé nada de los asuntos personales del señor Cruz y la señora Alicia (…) Este clip que tiene ‘un like’ (de Alicia Villarreal) empieza hablando mal de mí, entonces, lo que sí sé, es que ella sabe que nada qué ver conmigo en ese sentido. Entonces. Me llamó mucho la atención que ese programa (Ventaneando) dijera que ella lo confirmó y que ella vaya y le dé ‘like’ a un clip que empieza hablando mal de mí”, expuso.

¿Quién es la joven que aparece en la polémica foto?

Según contó Germaine Valentina al periodista Alex Rodríguez, la mujer que aparece muy de cerca a Cruz Martínez en la polémica foto sería la RP del lugar donde se encontraban. Sin embargo, enfatizó que “no estaba pasando nada” entre ellos.

PUBLICIDAD

“Fue viernes o sábado, no estoy segura. Estábamos en el concierto de Kumbia Kings, nos vamos al karaoke de este amigo. Estando en el karaoke, que no estaba pasando nada malo ni nada raro, estábamos el equipo normal y se le acerca a Cruz esta chica de la foto y le dice algo en el oído brevemente y ya, no fue nada como relevante. Ellos no estaban juntos ni nada, él estaba con nosotros, con el equipo, subrayó.

“Creo recordar que Cruz dijo que era la RP del lugar. Fue irrelevante, totalmente… Ella no andaba con Cruz… Cruz andaba con nosotros y con el equipo y después salió esta foto. Todos nos acordamos… esta es la chica que se le acercó a decirle algo en el oído y de paso, tergiversaron la foto porque dicen que se estaban besuqueando y no se estaban besuqueando, simplemente… no recuerdo si él le estaba diciendo algo en el oído o ella a él, porque no se escuchaba por la música”, puntualizó.