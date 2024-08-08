Alicia Villarreal

¿Cruz Martínez fue infiel a Alicia Villarreal? Supuesta amante tendría la edad de su hija Melenie

El integrante de Kumbia Kings fue captado con una joven en un club nocturno de Monterrey, en México. La misteriosa mujer tendría la misma edad que Melenie Carmona, hijastra de Cruz Martínez.

Por:
Elizabeth González.
Video Alicia Villarreal responde si “está separada” de Cruz Martínez tras supuesta infidelidad de él

Cruz Martínez se encuentra en el ojo del huracán tras haber sido captado bailando muy de cerca de una joven mujer en un club nocturno de Monterrey, mientras Alicia Villarreal se encontraba en la Ciudad de México en una gira promocional.

Las controversiales imágenes desataron sospechas de una presunta infidelidad por parte del integrante de Kumbia Kings, luego de que Alicia Villarreal revelara en ‘De primera mano’ que se daría un tiempo para “platicar” con el productor sobre lo acontecido.

“Ahorita estoy con una noticia que me acabo de enterar. De repente uno está trabajando y no sabes cómo procesar algunas cosas. Me voy a dar mi tiempo, me voy a sentar a platicar… es una relación adulta. Somos adultos. Hemos vivido muchas cosas. Algunas cosas han sido ciertas. Otras no han sido ciertas, pero no me sorprende”, declaró el 7 de agosto.

¿Quién es la cantante con la que Cruz Martínez habría sido infiel a Alicia Villarreal?

Este 8 de agosto, ‘Ventaneando’ reportó que la mujer con la que Cruz Martínez habría sido infiel a Alicia Villarreal sería la cantante venezolana Germaine Valentina, quien tendría casi la misma edad que su hijastra Melenie Carmona.

Germaine Valentina celebró su cumpleaños el 7 de agosto. La cantante habría cumplido 25 años.
Germaine Valentina celebró su cumpleaños el 7 de agosto. La cantante habría cumplido 25 años.
Imagen Germaine Valentina / instagram


“Ya sabemos quién es la tercera en discordia en el matrimonio de Alicia Villarreal”, expresó el periodista Ricardo Manjarrez en el show. “Es una cantante venezolana que se llama Germaine Valentine, ¡qué nombre tan fantástico!”, agregó el presentador Daniel Bisogno, a lo que Manjarrez respondió: “tiene 24 años y le abría los conciertos a Majo Aguilar”.

Germaine Valentina es originaria de Venezuela y habría cumplido 25 años el 7 de agosto.

La joven cantante incursionó en el género de regional mexicano hace un par de años. Apenas en mayo pasado agradeció a Cruz Martínez la oportunidad de trabajar con él.

Cruz Martínez y Germaine Valentina trabajando juntos.
Cruz Martínez y Germaine Valentina trabajando juntos.
Imagen Germaine Valentina / Instagram


“Monterrey me cambió la vida. Así se lo dije en persona a quienes estaban conmigo y así lo quiero dejar por escrito, porque es lo que siento. Ya entenderán pronto por qué lo digo, cuando salga lo nuevo! En cuestión de horas escribí 7 canciones maravillosas! No solo nunca me había fluido escribir tanto y tan rápido, sino que también sé que son las mejores canciones de mi carrera hasta ahora! Trabajar con gente maravillosa te inspira mucho!! Gracias, maestro Cruz Martínez, es un honor y un placer trabajar contigo!”, anotó el 26 de mayo.


Relacionados:
Alicia VillarrealCruz MartínezMelenie CarmonaFamososPolémicas de famosos

