Supuesta amante del marido de Alicia Villarreal rompe el silencio y aclara si estuvo con él

Video Supuesta 'tercera en discordia' entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez habla: ¿es amante del productor?

Germaine Valentina, la cantante de 25 años con quien se asegura que Cruz Martínez supuestamente le fue infiel a Alicia Villarreal, rompió el silencio luego de ser señalada como la "tercera en discordia" entre el famoso matrimonio.

El escándalo estalló la semana pasada cuando en redes sociales y en algunos medios en México se difundieron unas fotos en las que se aseguró que aparece el famoso productor bailando muy de cerca con una joven mujer en un club nocturno de Monterrey.

El pasado viernes 9 de agosto, 'Ventaneando' dio a conocer la alegada identidad de la susodicha: "Es una cantante venezolana que se llama Germaine Valentina", aseguró Daniel Bisogno.

Esta es la foto en la que se asegura aparece Cruz Martínez en un club nocturno junto a una joven mujer. Imagen Amexi/Instagram



Ahora la joven estalla contra la emisión por ser tachada como la supuesta amante de Cruz Martínez.

Germaine Valentina habla por primera vez

La joven utilizó su cuenta de TikTok para dar a conocer su postura ante el escándalo en el que ha sido vinculada.

"No saben el daño que me están causando", dijo este fin de semana, negando ser la mujer con la que supuestamente fue captado Cruz Martínez.

" Se me ha difamado fuertemente porque no paran de salir noticias cada cinco minutos de algo muy bajo y muy asqueroso", alegó.

Germaine Valentina negó ser la mujer con la que supuestamente Cruz Martínez fue captado en un club nocturno. Imagen Germaine Valentina/TikTok



Insistió en que 'Ventaneando' "confirmó una noticia totalmente falsa" al afirmar que ella sería la mujer con la que Cruz Martínez habría engañado a Alicia Villarreal.

Mencionó que ella "ni siquiera" es la persona que aparece con el líder de Kumbia Kings en la foto que se ha divulgado en los últimos días. En la imagen no se aprecia con claridad el rostro de ninguno de los que ahí aparecen.

"Esta persona que sale en esta foto, esta mujer ni siquiera es de la misma contextura que soy yo", insistió la chica, quien alegó que se le está "usando" en este escándalo.

¿Quién es la mujer con la que habría estado Cruz Martínez?

A diferencia de la versión de 'Ventaneando' que ligó a Germaine Valentina con Cruz Martínez, la cuenta de Instagram 'Reina Venenosa' refirió en días recientes que la mujer de la foto se trataría supuestamente de Lorena Torruco.

Se alega que el músico ya había sido relacionado con ella en 2023. Según reportes, ella sería originaria de Poza Rica.

Alicia Villarreal al parecer se enteró de la existencia de la foto y supuesta infidelidad de su marido a través de la prensa al estar en plena promoción de su nuevo proyecto musical.

"¿Estás separada?", le preguntó Gustavo Adolfo Infante en la emisión de 'De primera mano' del pasado 7 de agosto, cuando habían pasado solo horas de que se había difundido la polémica foto.

"Estoy ahorita, pues con una noticia que me acabo de enterar, entonces de repente uno está trabajando y no sabes cómo procesar algunas cosas", contestó la cantante, quien se mostró nerviosa y titubeante.

"Yo me voy a dar mi tiempo, me voy a sentar a platicar, es una relación adulta", agregó.

Cruz Martínez no emitió comentarios inmediatos en redes sociales tras la información que se ha divulgado sobre él y su matrimonio.

Alicia Villarreal y el productor se casaron en 2003 y tienen dos hijos en común. En 2013, ella se enteró que él le había sido infiel con una fan y tuvieron un hijo, situación que lograron sobrellevar.