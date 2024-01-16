Integrante de Hoy revela que tendrá un niño: publica fotos de cómo se enteró

Paty Villanueva, integrante de Hoy, anunció en diciembre pasado que esperaba a su primer hijo junto a su esposo Rodrigo Villanueva.

“Muy emocionados de poder compartir la noticia. Baby Villanueva Villanueva en camino… Nos vemos en el 2024. ¿Qué creen que sea ÉL O ELLA?”, escribió la presentadora como descripción de la publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Conductora de Hoy presume su embarazo con tiernas fotos Imagen Instagram Paty Villanueva

La hermana de Arath de la Torre acompañó sus palabras con una serie de fotografías, en las que presumió su embarazo mientras posaba frente al mar de Acapulco, Guerrero. A poco más de un mes de dar a conocer su embarazo, Paty Villanueva reveló que organizó una fiesta, junto a sus seres queridos, para revelar el sexo de su primer bebé.

Conductora de Hoy publica fotos y revela que será mamá de un niño

Fue este 15 de enero que la conductora de la sección ‘El Rol de Hoy’ dejó ver en su cuenta oficial de Instagram que reunió a sus familiares y amigos para destapar si tendrá una niña o un niño.

La primera publicación que hizo Paty Villanueva fue un video en el que algunos de los invitados dieron su predicción, llamando la atención el emotivo mensaje que le dedicaron Arath de la Torre y su esposa al bebé, quien será su sobrino.

“Hola, soy la tía favorita, la que va a cuidar al bebé y yo creo que es niña y se va a llamar Susy Lu”, precisó Susy Lu, mientras que Arath de la Torre comentó: “Yo soy tu tío el más viejo y no sé qué seas, pero te amo. Yo digo que eres niña”.

Minutos después, la presentadora reveló el sexo de su bebé con varias fotografías, dejando ver que dará a luz a un varón.

“La mejor noticia de mi vida”, escribió Villanueva, quien recibió un sinfín de reacciones por parte de famosos y seguidores, quienes le desearon lo mejor en esta nueva etapa que emprenderá junto a su esposo, con quien contrajo nupcias en septiembre de 2021.

Paty Villanueva, conductora de Hoy, mostró su emoción al descubrir que tendrá un varón Imagen Instagram Paty Villanueva