¿Claudia Martín está embarazada?: fotos de su boda con Carlos Said desatan sospechas

Video Claudia Martín se casa con Carlos Said: imágenes de la boda, el vestido y más de la sorpresiva ceremonia

Claudia Martín y Carlos Said se casaron el 20 de junio en la Ciudad de México luego de seis meses de noviazgo y a menos de un mes de hacer público su compromiso.

Los actores de ‘Juegos de Amor y Poder’ compartieron en sus redes sociales algunas fotografías de su boda civil, mismas que desatarían sospechas de un aparente embarazo de ella.

“Claudia & Carlos, una fecha para siempre 20/06/25”, escribieron ambos en Instagram sin dar mayores detalles.

Los famosos se casaron el 20 de junio. Imagen Claudia Martín Instagram / Carlos Said Instagram

Así surgieron los rumores

Para acompañar su mensaje, los actores compartieron algunas fotografías presumiendo sus looks de novios. Sin embargo, fue la imagen en la que Claudia Martín apareció con un ramo de flores al frente la que dividió opiniones.

Según algunos internautas, la actriz habría aprovechado el tamaño de su ramo de flores para supuestamente cubrir su vientre. Incluso, People en Español reporta que esta misma acción también la habría hecho con “la mano”, tal como se apreciaría en otras imágenes.

Las fotos que compartió Claudia Martín sobre su boda con Carlos Said. Imagen Caras Instagram / Claudia Martín Instaram



Aunque no está claro cuándo se comprometieron los actores, la aparente rapidez con la que se habrían casado también formaría parte de las especulaciones, ya que solamente tendrían seis meses de noviazgo. Claudia Martín y Carlos Said se habrían comprometido el 31 de mayo durante un viaje a Oaxaca, México.

Hasta el momento, ni Claudia Martín ni Carlos Said han reaccionado a los rumores de un supuesto embarazo. Sin embargo, en mayo pasado, la actriz reveló a ‘Hoy’ sus deseos de formar una familia con su ahora esposo, mientras que él contó a la periodista Mara Patricia Castañeda que deseaba tener cinco hijos con ella.