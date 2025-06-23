Claudia Martin

¿Claudia Martín está embarazada?: fotos de su boda con Carlos Said desatan sospechas

La actriz se casó con el actor Carlos Said tras seis meses de noviazgo y a menos de un mes de hacer público su compromiso.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Claudia Martín se casa con Carlos Said: imágenes de la boda, el vestido y más de la sorpresiva ceremonia

Claudia Martín y Carlos Said se casaron el 20 de junio en la Ciudad de México luego de seis meses de noviazgo y a menos de un mes de hacer público su compromiso.

Los actores de ‘Juegos de Amor y Poder’ compartieron en sus redes sociales algunas fotografías de su boda civil, mismas que desatarían sospechas de un aparente embarazo de ella.

PUBLICIDAD

“Claudia & Carlos, una fecha para siempre 20/06/25”, escribieron ambos en Instagram sin dar mayores detalles.

Los famosos se casaron el 20 de junio.
Los famosos se casaron el 20 de junio.
Imagen Claudia Martín Instagram / Carlos Said Instagram

Más sobre Claudia Martin

Claudia Martín y Carlos Said revelan sexo y nombre de su bebé tras ‘baby moon’ en NYC
0:53

Claudia Martín y Carlos Said revelan sexo y nombre de su bebé tras ‘baby moon’ en NYC

Univision Famosos
Claudia Martín presume su “baby moon” desde Nueva York: “Felices los 3”
1 mins

Claudia Martín presume su “baby moon” desde Nueva York: “Felices los 3”

Univision Famosos
Claudia Martín reacciona a mensajes que su ex y esposa Maite Perroni le enviaron por el embarazo
0:48

Claudia Martín reacciona a mensajes que su ex y esposa Maite Perroni le enviaron por el embarazo

Univision Famosos
Claudia Martín y Carlos Said preparan boda religiosa: él revela cuándo llegarán al altar
2 mins

Claudia Martín y Carlos Said preparan boda religiosa: él revela cuándo llegarán al altar

Univision Famosos
Maite Perroni y Andrés Tovar reaccionan al embarazo de Claudia Martín a 4 años de su escándalo
2 mins

Maite Perroni y Andrés Tovar reaccionan al embarazo de Claudia Martín a 4 años de su escándalo

Univision Famosos
Claudia Martín reacciona a foto en la que su esposo habría revelado el sexo de su bebé: ¿es niño?
2 mins

Claudia Martín reacciona a foto en la que su esposo habría revelado el sexo de su bebé: ¿es niño?

Univision Famosos
¿Carlos Said reveló el sexo de su bebé con Claudia Martín por error?: esto dijo el actor
1 mins

¿Carlos Said reveló el sexo de su bebé con Claudia Martín por error?: esto dijo el actor

Univision Famosos
Claudia Martín y Carlos Said responden a críticas por estar sin ropa en anuncio de embarazo
0:48

Claudia Martín y Carlos Said responden a críticas por estar sin ropa en anuncio de embarazo

Univision Famosos
Claudia Martín reaparece tras anunciar embarazo y muestra importante cambio en su cuerpo
2 mins

Claudia Martín reaparece tras anunciar embarazo y muestra importante cambio en su cuerpo

Univision Famosos
¡Claudia Martín y Carlos Saíd se convertirán en papás! Anuncian embarazo a un mes de su boda
1 mins

¡Claudia Martín y Carlos Saíd se convertirán en papás! Anuncian embarazo a un mes de su boda

Univision Famosos

Así surgieron los rumores

Para acompañar su mensaje, los actores compartieron algunas fotografías presumiendo sus looks de novios. Sin embargo, fue la imagen en la que Claudia Martín apareció con un ramo de flores al frente la que dividió opiniones.

Según algunos internautas, la actriz habría aprovechado el tamaño de su ramo de flores para supuestamente cubrir su vientre. Incluso, People en Español reporta que esta misma acción también la habría hecho con “la mano”, tal como se apreciaría en otras imágenes.

Las fotos que compartió Claudia Martín sobre su boda con Carlos Said.
Las fotos que compartió Claudia Martín sobre su boda con Carlos Said.
Imagen Caras Instagram / Claudia Martín Instaram


Aunque no está claro cuándo se comprometieron los actores, la aparente rapidez con la que se habrían casado también formaría parte de las especulaciones, ya que solamente tendrían seis meses de noviazgo. Claudia Martín y Carlos Said se habrían comprometido el 31 de mayo durante un viaje a Oaxaca, México.

Hasta el momento, ni Claudia Martín ni Carlos Said han reaccionado a los rumores de un supuesto embarazo. Sin embargo, en mayo pasado, la actriz reveló a ‘Hoy’ sus deseos de formar una familia con su ahora esposo, mientras que él contó a la periodista Mara Patricia Castañeda que deseaba tener cinco hijos con ella.

Su matrimonio con Carlos Said es el segundo de Claudia Martín, quien antes estuvo casada con Andrés Tovar, actual esposo de Maite Perroni.

Relacionados:
Claudia MartinCarlos SaidFamososFamosas EmbarazadasEmbarazo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD