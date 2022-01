“Todo pasa por algo mejor”: Claudia Martín cuenta cómo sobrellevó su polémico divorcio

Hay personas que después de una separación caen en un 'bajón'. Este no es el caso de Claudia Martín, quien dice que se siente renovada después de su divorcio, el cual estuvo rodeado de acusaciones de extorsión, infidelidad y amenazas de demandas.

“Esto fue parte del universo y ni me siento mal ni pienso que haya fracasado. Al contrario, todo pasa por algo mejor y he aprendido muchísimo de lo que quiero y no quiero en la vida”, dijo la artista a TVyNovelas.



La actriz de melodramas como ‘Amar a muerte’ y ‘Enamorándome de Ramón’ se divorció a mediados del año pasado del productor Andrés Tovar, tras un escándalo que señaló a Maite Perroni como la manzana de la discordia en su matrimonio.

En reacción a las acusaciones, la ex RBD amenazó a Claudia con llevarla a los tribunales por supuestamente haber filtrado información falsa a la prensa y señalarla como la causante de su divorcio. Su abogado reveló audios en los que Claudia supuestamente pide dinero a su ex, a cambio de desmentir lo publicado en TVNotas.

En ese entonces, Claudia dijo que la información del audio fue manipulada, mientras que Maite y Andrés anunciaron poco después que eran pareja.

Claudia Martín se encuentra en un gran momento luego de su divorcio

De cara hacia un nuevo y prometedor año, Claudia dijo que tiene grandes planes y ambiciones.

“Sí terminé el año, pero creo que este que viene es aún mejor”, comentó. “Hoy por hoy agradezco todo lo vivido porque eso conforma la mujer que soy en este momento”.

Toda la experiencia de su divorcio le ha revelado una fortaleza que no sabía que tenía dentro y ha tomado la oportunidad para dar un paso mayor.

“Descubrí que soy más fuerte de lo que podía pensar, porque cuando te pasa algo es cuando tienes que sacar la fuerza y la valentía y yo nunca me detuve, al contrario, agarré impulso y dije ‘De aquí doy un salto todavía más grande hacia adelante y hacia lo que me pueda hacer bien para seguir construyéndome como mujer y persona’ y eso hice y no me detuve”, subrayó. “Estoy muy bien. Aprendí a comer mejor, a hacer más ejercicio … y me siento mucho mejor, mejoré mi calidad de vida y me enfoqué en estar bien. Creo que también ayuda rodearte de personas que te aportan energía positiva y cosas buenas”, añadió.

Ahora Claudia está grabando la nueva versión de ‘Los ricos también lloran’, que protagonizará al lado de Sebastián Rulli.

“Estoy feliz y agradecida”, dijo sobre su participación en la telenovela. “Me he sentido muy cobijada por todo el equipo, por mis compañeros actores, por los directores, el equipo técnico y por toda la producción.

La nueva versión estará actualizada a estos tiempos, pero mantendrá la esencia del clásico estelarizado por Verónica Castro y Rogelio Guerra a fines de los 70.

“Esta versión es súper actual. Hay personajes y tramas nuevos. Muchas cosas cambiaron en 40 años y lo que yo quiero es hacer mi versión de Mariana Villareal”, explicó.

Al parecer, el 2022 se le presenta como un año para abrirse al amor.

“¡Claro! Eso jamás estará cerrado para mí”, dijo cuando se le preguntó si estaba dispuesta a darse una nueva oportunidad sentimental. “Nunca dejaré de creer en el amor. Por supuesto que estoy más que abierta, con esa ilusión siempre”.