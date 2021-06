Claudia Martín reacciona a demanda de Maite Perroni por supuestamente señalarla como la amante de su esposo

Sin dar muchos detalles respecto a su situación legal tras el anuncio de la ex RBD y sus intenciones de demandarla por supuestamente difamarla y divulgar información falsa de ella, escribió: "Me estaré asesorando con mis abogados para analizar mi situación jurídica y conocer mis derechos".

Pous aclaró en 'Ventaneando' que Maite Perroni no ha incurrido en un delito moral porque es soltera: "No existe ninguna tercera en discordia porque jamás existió una relación de tres, Maite como lo aclaró hace algunos días o una semana, no se encontraba en ninguna relación sentimental, por lo cual no está impedida de manera absoluta moral o éticamente para relacionarse con nadie", explicó en el programa 'Ventaneando'.