Revelan motivo que frenaría el embarazo de Clara Chía y Piqué: ¿qué estaría pasando entre ellos?

Gerard Piqué y Clara Chía Marti estarían atravesando por un supuesto "estancamiento" en su relación amorosa que presuntamente los tendría en crisis.

El Nacional de Cataluña ha dado a conocer nuevas revelaciones este enero sobre la polémica pareja y lo que aparentemente está pasando entre ellos.

¿Piqué planea casarse con Clara Chía este año?

De acuerdo con el medio español, los planes de una boda entre Piqué y Clara Chía y que se conviertan en padres en este 2024 "se han estancado".

El supuesto motivo "que ha sido señalado como la principal fuente de conflicto" en esta situación sería "la notable desaprobación de los padres de Clara hacia Piqué", afirmó el diario.

"Según círculos cercanos a la pareja, la relación entre el exfutbolista y los padres de Clara ha sido tensa desde el inicio, llegando incluso a extremos como prohibirle la entrada en su hogar", se reveló.

Al parecer, este alegado rechazo por parte de Lluís Chía y Marga Martí, progenitores de la joven catalana, hacia el también empresario obedecería a la "arrogancia" de Piqué, dijeron "algunas fuentes" de El Nacional de Cataluña.

Esto ha "desatado un choque sin precedentes en la familia", se insistió.

¿Clara Chía se despide del anhelo de tener un hijo de Piqué?

Según la información del medio catalán, "los planes de maternidad de Clara han sido puestos en pausa".

Al parecer, el supuesto "conflicto" entre los padres de la chica y el exfutbolista sería "la raíz del problema" para que ella haya presuntamente decidido no embarazarse por ahora ni tampoco casarse con él.

"La joven ha optado por aplazar sus deseos de ser madre sumergida en los persistentes desacuerdos familiares que han surgido a causa de su relación con el exjugador", se insistió.

"Pese a los intentos de Piqué por fortalecer su vínculo con los padres de Clara, éstos siguen resistiéndose a aceptarlo como el futuro esposo de su hija", se alegó en el diario.

¿Por qué los padres de Clara Chía estarían rechazando a Piqué?

Según El Nacional de Cataluña, los padres de la joven supuestamente "argumentan que la diferencia de edad de 12 años entre ambos podría ser motivo de conflicto".

"Se especula que el deseo de Piqué por ampliar su familia y estar más presente en la vida de sus otros dos hijos podría estar chocando con la resistencia de los padres de Clara y los acuerdos de custodia con Shakira", detalló el medio.

El romance entre el exjugador y la joven estalló tras el fin de la relación amorosa que él tenía con Shakira, anunciada en junio de 2022.

La separación se dio en medio de rumores de una supuesta infidelidad de Piqué con Clara Chía.

Con Shakira estuvo más de una década en pareja y procrearon dos hijos: Milan (11 años) y Sasha (8). Ella y los niños viven actualmente en Miami.