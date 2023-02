Piqué y Clara Chía reaccionan por fin al supuesto ataque de ansiedad que ella habría sufrido

Gerard Piqué y su novia, Clara Chía Martí, finalmente reaccionaron a los informes que aseguran que ella sufrió un ataque de ansiedad, debido a que no soportó “la presión” por los ataques en su contra en redes sociales.

Fueron las titulares del podcast ‘Mamarazzis’, Laura Fa y Lorena Vázquez, quienes afirmaron que la joven de 23 años tuvo que ser atendida en el Hospital Quirónsalud, de Barcelona, tras verse afectada su salud mental.

Fa y Vázquez detallaron que presuntamente el estrés que sentía Chía porque su vida se volvió pública aumentó con lo dicho por Shakira en su éxito ‘BZRP Music Sessions #53’.

Así respondió Piqué a cuestionamientos sobre Clara Chía

Después de una semana de guardar absoluto silencio, el futbolista retirado y Clara Chía hablaron del tema ante el micrófono de Europa Press.

Este 6 de febrero, el colaborador del medio interrogó a la pareja mientras caminaban tomados de la mano, por las calles de la mencionada ciudad española, donde residen.

“Quería preguntarte cómo estás, que decían que si cogiste una ansiedad. ¿Cómo te encuentras?”, cuestionó el reportero a Gerard y Chía, quienes caminaban de prisa.

La forma en la que les fue planteada la pregunta causó tanta gracia a Piqué que, contrario a lo que suele hacer (que es guardar silencio), optó por responder.

“¿Una ansiedad cogió, en serio?”, respondió, ocasionando que Clara, quien se encontraba a sus espaldas, comenzara a reír.

“Coger una ansiedad es complicado, ¿no?”, comentó el exfutbolista, dirigiéndose a su novia. Posteriormente, ambos empezaron a carcajearse.

Previo a esta aparición de Piqué y Chía, un hombre identificado como el tío de ésta indicó al show ‘Fiesta’ que ella nunca fue hospitalizada.

“Es mentira. No, no ha estado ingresada. […] Sí, sí, es un poco alucinante todo. No sabemos de dónde ha salido [la noticia]”, comentó él amablemente.

¿Clara Chía cumple años el 7 de febrero?

Desde hace varias semanas, medios españoles han reportado que presuntamente Clara Chía cumplirá 24 años este 7 de febrero, mismo mes en el que nacieron Piqué y Shakira.

Sin embargo, hoy el creador de la Kings Ligue negó que eso sea cierto, aunque no quiso revelar en qué fecha su pareja cumplirá un año más de vida.

“¿Mañana el cumpleaños? ¿Pero qué te has tomado, tío? Mañana no es [su] cumpleaños”, replicó Gerard mientras reía, al igual que Chía, cuando el comunicador mencionó el tema.

“Sí, sí, ya sé que es día 7, pero no, creo que te equivocas. Ha estado bien intentarlo, la verdad”, añadió el deportista.

Piqué y Clara fueron vistos en actitud relajada, justo en un momento en el que Shakira la estaría pasando mal debido al decaído estado de salud de su papá, William Mebarak, quien supuestamente será operado próximamente.