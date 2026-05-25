Alexis Ayala Alexis Ayala reacciona tras ser borrado por su ex en sus redes: "Los recuerdos quedarán" El actor habló sobre la drástica decisión que tomó Cinthia Aparicio tras su separación. Alexis Ayala compartió además en quiénes se ha apoyado para sobrellevar los difíciles momentos que vive por su divorcio.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Ex de Alexis Ayala ‘desaparece’ en medio del divorcio del actor: esto pasó

Alexis Ayala ya reaccionó a la reciente decisión de su exesposa, Cinthia Aparicio, de eliminar todas las fotografías de su cuenta de Instagram, incluidas aquellas en las que aparecían juntos.

El actor expresó, en entrevista para la revista TVyNovelas, su respeto por el proceso que atraviesa la actriz de Mi Rival, afirmando que "cada quien vive los procesos como los tiene que vivir" y que, para él, "las alas son para volar". Ayala enfatizó que, aunque las imágenes digitales desaparezcan, los recuerdos personales permanecen.

PUBLICIDAD

"Yo respeto todo lo que cada quien haga, es una cuestión muy personal y las alas son para volar, cada quien vive los procesos como los tiene que vivir. La vida hay que vivirla en el presente, en el hoy, y si se tiene algún recuerdo del pasado, por más que borres una foto, los recuerdos quedarán", dijo para la edición de este lunes 25 de mayo.

Alexis Ayala se separó porque no compartía el proyecto de tener hijos

El contexto de esta separación, que ocurre a escasos días de lo que habría sido su tercer aniversario de bodas el 11 de junio, ha estado marcado por declaraciones previas de Ayala sobre "sueños muy grandes" que ya no podía compartir con Aparicio.

El punto de quiebre, según ha declarado, fue la paternidad; mientras Cinthia deseaba tener tres hijos, el actor de 60 años manifestó que no puede compartir ese proyecto de vida en esta etapa de su vida.

“Hay sueños muy grandes que vienen en los que yo ya no puedo compartir, ¿no? Yo no puedo compartir que tengamos tres hijos. Yo no puedo compartir otras cosas y ella tiene todo el derecho del mundo y tiene todo el camino por delante”, dijo para Hoy el 18 de mayo.

Aunado a la diferencia de visiones sobre el futuro, Ayala mencionó que otros factores como la falta de convivencia por periodos prolongados y el replanteamiento de sus proyectos individuales desgastaron la relación. A pesar de los rumores de posibles infidelidades o agresiones que han circulado en otros espacios, el actor insiste en que la ruptura se dio en el mejor de los términos y bajo un respeto mutuo.

PUBLICIDAD

Alexis Ayala revela cómo sobrelleva su separación

Actualmente, Alexis Ayala se encuentra enfocado en su bienestar personal y se apoya en su círculo cercano. "Estoy rodeado del amor de mis hijas, de mi madre, de mis amigos, pero sobre todo de mí", declaró a la revista, subrayando la importancia de la terapia y el autoconocimiento para superar este tipo de transiciones sentimentales.

Por su parte, Cinthia Aparicio ha optado por mantener su perfil de Instagram como una "hoja en blanco", eliminando cualquier evidencia pública de su vida con el villano de las telenovelas.