Alexis Ayala

Cinthia Aparicio reacciona tras revelarse que ella tomó la decisión de separarse de Alexis Ayala

La actriz se pronunció en redes luego de que Alexis Ayala diera a conocer que se encontraba en proceso de divorcio luego de que ella tomara la decisión de separarse de él.

Ve a Cinthia Aparicio en Mi Rival de lunes a viernes a las 9P/8C por Univision o aquí en ViX.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Así fue la boda religiosa de Alexis Ayala con su pareja 28 años menor

Cinthia Aparicio reaccionó en redes tras revelarse que está separada de Alexis Ayala y que fue ella quien tomó la decisión.

A través de sus historias de Instagram, la actriz de Mi Rival compartió una imagen a manera de reflexión sobre el último día del mes y el inicio del siguiente.

PUBLICIDAD

¡Únete a nuestro canal de WhatsApp aquí y entérate de lo último de tus celebridades!

“Abril 30. Abril, ten un buen final. Mayo, dame el mejor comienzo”, dice su publicación.

El mensaje de Cinthia Aparicio tras hacerse pública su separación.
El mensaje de Cinthia Aparicio tras hacerse pública su separación.
Imagen Cinthia Aparicio / Instagram

Más sobre Alexis Ayala

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se separan tras casi tres años de matrimonio: él rompe el silencio
2 mins

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se separan tras casi tres años de matrimonio: él rompe el silencio

Univision Famosos
¿Alexis Ayala tiene Parkinson? Hija del actor responde: “Esos pequeños movimientos”
1 mins

¿Alexis Ayala tiene Parkinson? Hija del actor responde: “Esos pequeños movimientos”

Univision Famosos
Esposa de Alexis Ayala reacciona tras Paty Díaz revelar presuntas agresiones del actor
2 mins

Esposa de Alexis Ayala reacciona tras Paty Díaz revelar presuntas agresiones del actor

Univision Famosos
Hermana de Rubí destapa presunta infidelidad de Alexis Ayala con joven actriz
3 mins

Hermana de Rubí destapa presunta infidelidad de Alexis Ayala con joven actriz

Univision Famosos
Alexis Ayala confiesa que intentó quitarse la vida tras sufrir infarto: “Fui muy cobarde”
2 mins

Alexis Ayala confiesa que intentó quitarse la vida tras sufrir infarto: “Fui muy cobarde”

Univision Famosos
“¡Qué vergüenza!”: Ana Brenda enfrenta polémica por video en el que arremete contra su ex Alexis Ayala
2 mins

“¡Qué vergüenza!”: Ana Brenda enfrenta polémica por video en el que arremete contra su ex Alexis Ayala

Univision Famosos
¿Ana Brenda Contreras arremete contra su ex Alexis Ayala?: esto hizo la actriz
2 mins

¿Ana Brenda Contreras arremete contra su ex Alexis Ayala?: esto hizo la actriz

Univision Famosos
La historia de amor de Alexis Ayala y la fallecida Karla Álvarez: se casaron por una borrachera
1:15

La historia de amor de Alexis Ayala y la fallecida Karla Álvarez: se casaron por una borrachera

Univision Famosos
Casa de Alexis Ayala se inunda: él y su esposa acababan de mudarse a su nuevo hogar
2 mins

Casa de Alexis Ayala se inunda: él y su esposa acababan de mudarse a su nuevo hogar

Univision Famosos
¿Alexis Ayala y Cinthia Aparicio serán papás?: ellos reaccionan a 'indiscreción' de famoso actor
2 mins

¿Alexis Ayala y Cinthia Aparicio serán papás?: ellos reaccionan a 'indiscreción' de famoso actor

Univision Famosos


La intérprete de 33 años no hizo más comentarios ni se pronunció directamente sobre el proceso de divorcio que enfrenta con el actor de 60 años.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se separan

Alexis Ayala confirmó que se encuentra separado de Cinthia Aparicio el jueves 30 de abril.

Durante una entrevista con la revista Caras, el actor aseguró que había sido la actriz quien había tomado la decisión de ponerle punto final a su matrimonio a casi tres años de su enlace civil.

“Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así́ que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente”, reveló a Caras este 30 de abril.

“Ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien (…) tal vez no nos vean juntos como pareja, pero yo seguiré́ siendo siempre un gran porrista de lo que ella haga”, sentenció.

Dos días antes, Alexis Ayala se había pronunciado ante las cámaras de Televisa Espectáculos sobre los rumores de una crisis matrimonial con Cinthia Aparicio.

“Está en Sevilla (España), en un año casi no nos hemos visto. Yo estaba en ‘La Casa de los Famosos’, salí y ella estaba en San Luis, luego se fue de viaje y ahorita se fue”, dijo el 28 de abril.

Relacionados:
Alexis AyalaCinthia AparicioDivorcios de FamososDivorcioFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Los encantos del sinvergüenza
Gratis
Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Socias por accidente
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX