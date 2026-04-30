Alexis Ayala Cinthia Aparicio reacciona tras revelarse que ella tomó la decisión de separarse de Alexis Ayala La actriz se pronunció en redes luego de que Alexis Ayala diera a conocer que se encontraba en proceso de divorcio luego de que ella tomara la decisión de separarse de él.



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Cinthia Aparicio reaccionó en redes tras revelarse que está separada de Alexis Ayala y que fue ella quien tomó la decisión.

A través de sus historias de Instagram, la actriz de Mi Rival compartió una imagen a manera de reflexión sobre el último día del mes y el inicio del siguiente.

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“Abril 30. Abril, ten un buen final. Mayo, dame el mejor comienzo”, dice su publicación.

El mensaje de Cinthia Aparicio tras hacerse pública su separación. Imagen Cinthia Aparicio / Instagram



La intérprete de 33 años no hizo más comentarios ni se pronunció directamente sobre el proceso de divorcio que enfrenta con el actor de 60 años.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se separan

Alexis Ayala confirmó que se encuentra separado de Cinthia Aparicio el jueves 30 de abril.

Durante una entrevista con la revista Caras, el actor aseguró que había sido la actriz quien había tomado la decisión de ponerle punto final a su matrimonio a casi tres años de su enlace civil.

“Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así́ que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente”, reveló a Caras este 30 de abril.

“Ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien (…) tal vez no nos vean juntos como pareja, pero yo seguiré́ siendo siempre un gran porrista de lo que ella haga”, sentenció.

Dos días antes, Alexis Ayala se había pronunciado ante las cámaras de Televisa Espectáculos sobre los rumores de una crisis matrimonial con Cinthia Aparicio.