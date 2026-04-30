Alexis Ayala

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se separan tras casi tres años de matrimonio: él rompe el silencio

En medio de rumores de una crisis matrimonial, el actor confirmó que se encuentra separado de la actriz Cinthia Aparicio, con quien estaba por celebrar su tercer aniversario.

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Por:Elizabeth González
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Video Así fue la boda religiosa de Alexis Ayala con su pareja 28 años menor

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se separan tras casi tres años de matrimonio. El próximo 11 de junio celebrarían su tercer aniversario de casados.

En medio de rumores de que estarían atravesando una crisis matrimonial, el actor rompió el silencio y confirmó que se encuentra en proceso de divorcio de la actriz de ‘Mi Rival’.

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“Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así́ que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente”, reveló a Caras este 30 de abril.

Reflexivo ante la complicada situación que atraviesa, el intérprete de 60 años aseguró que continuaría apoyando a la actriz aunque ya no estuvieran juntos.

“Ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien (…) tal vez no nos vean juntos como pareja, pero yo seguiré́ siendo siempre un gran porrista de lo que ella haga”, agregó.

Por último, Alexis Ayala compartió que se encuentra “tranquilo” y tratando de adaptarse a su nueva etapa de vida.

“Me encuentro bien, tranquilo, seguro, firme, viviendo mi día como si fuera el primero de mi vida, y eso me abre a muchas cosas”, sentenció.

Cinthia Aparicio reacciona a su divorcio con Alexis Ayala

Tras hacerse pública su separación de Alexis Ayala, Cinthia Aparicio compartió en sus historias de Instagram una frase con la que se despedía de abril y le daba la bienvenida a mayo. Sobre su divorcio no hizo comentarios.

“Abril, ten un buen final. Mayo, dame el mejor comienzo”, compartió.

El mensaje de Cinthia Aparicio tras hacerse pública su separación.
El mensaje de Cinthia Aparicio tras hacerse pública su separación.
Imagen Cinthia Aparicio / Instagram
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