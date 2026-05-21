Alexis Ayala

Cinthia Aparicio toma drástica decisión tras Alexis Ayala ventilar posible motivo de su divorcio

La actriz de Mi Rival eliminó todo rastro de su matrimonio con Alexis Ayala luego de que el actor diera a conocer que “hay sueños muy grandes” que ya no puede compartir con ella.

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Por:Elizabeth González
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Video Ex de Alexis Ayala ‘desaparece’ en medio del divorcio del actor: esto pasó 

Cinthia Aparicio tomó una drástica decisión tras Alexis Ayala ventilar el posible motivo de su divorcio.

La actriz de Mi Rival volvió su cuenta de Instagram como una hoja en blanco, al eliminar todas sus fotografías, incluidas las de su matrimonio con el villano de las telenovelas.

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Así luce el perfil de Instagram de Cinthia Aparicio.
Así luce el perfil de Instagram de Cinthia Aparicio.
Imagen Cinthia Aparicio / Instagram

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¿Qué dijo Alexis Ayala sobre su divorcio de Cinthia Aparicio?

La repentina decisión de Cinthia Aparicio de borrar todo su contenido de Instagram sucede días después de que Alexis Ayala diera conocer que “hay sueños muy grandes” que ya no puede compartir con ella.

“Al final, las cosas empiezan, las cosas terminan, como lo dije esa vez, yo lo que tengo hoy es un respeto a lo que viví”, declaró al programa Hoy 18 de mayo.

“Hay sueños muy grandes que vienen en los que yo ya no puedo compartir, ¿no? Yo no puedo compartir que tengamos tres hijos”, externó.

“Yo no puedo compartir otras cosas y ella tiene todo el derecho del mundo y tiene todo el camino por delante”, insistió.

Aunque Alexis Ayala y Cinthia Aparicio han sido discretos en su separación e incluso, han afirmado en varias ocasiones que su ruptura de dio en el mejor de los términos, el 7 de mayo, el intérprete de 60 años aseguró que su divorcio se debía a temas de convivencia.

“Lo único que provoca el cariño, el afecto del amor es la convivencia. Y también la convivencia de repente rompe el cariño y el afecto y el amor. Aquí lo que no tuvimos fue convivencia por mucho tiempo y se vale que nos hayamos replanteado”, explicó.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio anunciaron su separación tras casi tres años de matrimonio. El próximo 11 de junio celebrarían su tercer aniversario de casados.

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