Alexis Ayala

Alexis Ayala confiesa el motivo de su divorcio con Cinthia Aparicio y reacciona a críticas

El actor no se quedó callado ante los rumores de que su separación con la actriz se deberían a supuestos problemas económicos y diferencias entre ellos.

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Por:Elizabeth González
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Video Alexis Ayala responde si su divorcio obedece a supuestos “problemas” económicos

Alexis Ayala confesó el verdadero motivo de su divorcio con Cinthia Aparicio. Los famosos anunciaron su separación luego de tres años de matrimonio.

El actor reveló en entrevista con el programa ‘Hoy’ que su separación de la actriz no tiene nada qué ver con el amor sino más bien con una falta de convivencia.

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“Lo único que provoca el cariño, el afecto del amor es la convivencia. Y también la convivencia de repente rompe el cariño y el afecto y el amor. Aquí lo que no tuvimos fue convivencia por mucho tiempo y se vale que nos hayamos replanteado”, explicó el 7 de mayo.

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Reacciona a críticas tras anunciar separación

En ese sentido, el intérprete de 60 años desmintió los rumores de que su separación con Aparicio se debería a presuntos problemas económicos ni a supuestos pleitos entre ellos.

“Aquí no hay un pleito, aquí no hay nada. Yo tengo algo que tengo que respetar mucho, que es el amor que viví con ella”, aseguró y antes las críticas que ha desatado su divorcio, comentó: “Si quieren tirarle a alguien, tírenle a Alexis Ayala”.

“Tengo 40 años de carrera, ya tengo la piel más gruesa que nada, soy un tiburón blanco en estos mares. A ella hay que respetarla, es mujer”, subrayó.

Cinthia Aparicio “fue el amor de su vida”

Alexis Ayala aseguró que Cinthia Aparicio siempre tendrá un lugar importante en su vida. Incluso, resaltó que “ella fue y será (…) el amor de mi vida”.

“Siempre voy a ser su mayor porrista. Me encanta que crezca, que vuele (…) Yo lo dije siempre, yo no estoy con ella para quitarle sus sueños (…) nos replanteamos”, dijo.

Por último, Alexis Ayala resaltó que el día que Cinthia Aparicio ella decida rehacer su vida, él también estaría para apoyarla.

“Amén, que lo tenga (otra pareja). Qué padre que lo pueda tener, que lo pueda vivir, que haya madurado”, sentenció.

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