Alexis Ayala ¿Alexis Ayala reveló que su separación de Cinthia Aparicio se debió a que no quiso tener hijos con ella? El actor realizó comentarios sobre su ruptura de la actriz en los que dijo que él “ya no puede” compartir que tengan varios retoños. Previamente, él había asegurado que el fracaso de su matrimonio se debía a la falta de convivencia.



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A días de que Alexis Ayala afirmara que el motivo de su separación de Cinthia Aparicio, luego de solo tres años de matrimonio, era que no pasaban mucho tiempo juntos, recientemente pareció haber revelado una razón más profunda.

En entrevista con Hoy, el actor de 60 años habló del final de su relación con la actriz, de 33, aseverando estar “muy contento”.

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“Al final, las cosas empiezan, las cosas terminan, como lo dije esa vez, yo lo que tengo hoy es un respeto a lo que viví”, declaró.

El antagonista de melodramas, entonces, aparentemente destapó que el hecho de que la veracruzana desearía ser mamá en un futuro derivó en su ruptura.

“Hay sueños muy grandes que vienen en los que yo ya no puedo compartir, ¿no? Yo no puedo compartir que tengamos tres hijos”, externó.

“Yo no puedo compartir otras cosas y ella tiene todo el derecho del mundo y tiene todo el camino por delante”, añadió al respecto.

Alexis Ayala afirma que se “enloqueció” por Cinthia Aparicio

Sin detallar a qué se refería puntualmente, Alexis Ayala dio a entender que ya no compartía las mismas metas con Cinthia Aparicio.

“Es una corcholata muy chiquita. Evidentemente, como lo dije, nos retomamos de muchas maneras, se plantearon muchas cosas y muchas cosas en las que tiene que haber una honestidad de mi parte, de decir en qué podía, en qué no podía”, externó.

“Ella no está mal, yo me compré esa película porque yo me enloquecí con ella y, de alguna manera, el amor que siento hacia ella está volteado hacia otro lado”, dijo.

“Pero no se me acabó el amor, como tampoco me dejó de gustar, como tampoco la dejo de admirar y de aplaudir y de ver que ha luchado y que está haciendo las cosas y que va a llegar muy lejos”, sumó.

Ayala destacó que, incluso estando al lado de Aparicio, aseveró que si su historia juntos terminaba, se quedaría con el hecho de que vivió “un amor maravilloso”.

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“Merece todo mi respeto, lo va a tener siempre, también mi apoyo, si se puede, o no, y ahorita pues volaremos separados”, comentó.

Alexis Ayala no se cierra al amor

Pensando en el tiempo venidero, Alexis Ayala dejó claro que el que haya terminado con Cinthia Aparicio no significa para él quedarse soltero.