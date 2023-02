Christina Ricci temió por su vida en su matrimonio anterior: la historia que no todos conocen

De niña, Christina Ricci también se volvió popular por protagonizar ‘Casper’, ‘Mermaids’ o ‘Now and Then’.

Si bien nunca abandonó el séptimo arte, su nombre no volvió a gozar de la misma popularidad una vez de adulta.

Sin embargo, eso cambió a finales del 2022, cuando le dio vida a la maestra Thornhill en ‘Wednesday’, la serie de Netflix de la familia Addams.

Tras este rotundo éxito, se ha avivado el interés por su carrera y vida personal. Sin embargo, sus fans quizá se lleven un sabor amargo al saber que, durante años, la intérprete vivió una difícil relación familiar. Esto fue lo que pasó

Christina Ricci estuvo casada por 7 años con James Heerdegen

En el 2011, la Merlina Addams de los 90 se unió al elenco de la serie ‘Pan Am’. Ahí conoció a James Heerdegen, quien trabajaba del lado de la producción.

La ficción no tuvo éxito comercial, los dos iniciaron una relación romántica al poco tiempo.

De acuerdo con ‘US Weekly’, la pareja se casó en octubre del 2013 y en agosto del 2014 recibieron a su primer hijo juntos.

En su tiempo casados, Christina Ricci y James Heerdegen tuvieron un no acapararon muchos titulares ni dieron detalles de su vida familiar.



Sin embargo, eso cambió en julio del 2020, cuando se dio a conocer que la actriz le pidió el divorcio y se le concedió una orden de protección de emergencia en contra de su entonces esposo.

Para enero del 2021, la intérprete de 43 también obtuvo una orden de restricción, tras citar “graves abusos físicos y emocionales".

¿Qué era lo que había pasado?

Christina Ricci temió por su vida en su matrimonio con James Heerdegen

En enero del 2021, ‘TMZ’ tuvo acceso a los documentos legales de la demanda y reveló que Ricci llevaba desde finales de 2019 sufriendo violencia física. Y en esa época vivió uno de los ataques que más la habría perturbado.

Según publicó el medio, la actriz expresó que, durante un paseo en coche, James “dijo algo que me hizo creer que me podría matar”.

“Dijo que la única manera en la que podría sentir pena por mí sería si yo estuviera desmembrada en pequeñas partes”.



Dicho suceso se dio cuando la pareja se encontraba de vacaciones en Nueva Zelanda. Cuando regresaron a la casa que habían rentado, ella guardó “todos los cuchillos” que se encontraban en su estancia.

“Temí por mi vida y por la de mi hijo. Dormí en un cuarto separado (de James Heerdegen) con Freddie y cerré la puerta con llave”.



Según los documentos que citó ‘TMZ’, Christian Ricci le informó a su pareja que quería el divorcio, pero llegó la pandemia del coronavirus y sus planes de separarse se pusieron en pausa.

Esto, a su vez, la puso en una situación vulnerable, pues tuvo que pasar el confinamiento con su abusador.

La situación dentro de su casa se tornó violenta y en junio del 2020, Christina Ricci fue atacada en dos ocasiones más por el padre de su hijo.

En el segundo maltrato, él le habría escupido, tirado café y aventado una silla mientras el pequeño de 6 años era testigo de todo lo que sucedía entre sus padres.

Fue tras ese episodio que Christina Ricci decidió tomar acciones legales contra su esposo.



En diciembre del 2022, la expareja concluyó el proceso de divorcio. En los años que duró el trámite, además, él se declaró incapaz de seguir costeando sus abogados y ella aseguró que tuvo que vender su colección de bolsos Chanel para pagar su parte.

El acuerdo al que llegaron fue que la actriz seguiría viviendo en la casa que compartieron cuando aún eran pareja, pero vendieron y dividieron las ganancias de un departamento en Nueva York, además de que Ricci tuvo que pagarle más de 189 mil dólares a su ex.

También comparten la custodia de su hijo en común, pero ella tiene la decisión final sobre temas importantes en su vida.

Christina Ricci habló del abuso que vivió con su exesposo

En noviembre del 2022, la actriz se sinceró con ‘The Sunday Times’ sobre lo vivido con James Heerdegen.

“Creo que es importante decir que no me siento como una víctima de ninguna manera. No siento pena por mí misma, ni siquiera tengo ganas de decir ‘bueno, ha sido un camino difícil para mí’”, aseguró.



No obstante, también dijo que sentía que debía contar su historia de sobrevivencia porque:

“Cuando estuve en la situación en la que estuve, busqué historias de éxito, historias de personas que salieron de ahí, lo superaron y pudieron estar bien, así que el hecho de que yo ahora estoy en este lugar en el que estoy mucho mejor que ‘ok’, ese es mi ímpetu para ser honesta al respecto”.



Aunque no quiso ahondar en lo vivido, añadió:

“Creo que es importante que tengamos ejemplos para otras mujeres de que, sin importar lo atemorizante que es, cambiar tu vida y salvarte a ti misma es la única opción”.



Desde julio del 2021, Christina Ricci está en una nueva relación con Mark Hampton, con quien tuvo una hija.

¿Conocías esta parte de la vida de Christina Ricci?

