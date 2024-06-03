Nodal manda mensaje en medio de rumores de romance con Ángela Aguilar: “Me volví un kbr…”

Video Ángela Aguilar en polémica tras tatuarse durante viaje que estaría haciendo con Nodal: video

Christian Nodal lanzó un contundente mensaje en medio de rumores de romance con Ángela Aguilar, con quien supuestamente habría viajado a Roma, Italia, días después de anunciar su separación de Cazzu.

A través de su canal de difusión de Instagram, el intérprete de ‘Adiós Amor’ se pronunció ante sus seguidores con el que sería el anunció de su próximo lanzamiento musical.

“Este 6 salimos con todos los poderes”, escribió el cantante este 3 de junio junto a varios emojis en forma de corazón y un caballo.

Aunque Christian Nodal no dio mayores detalles ni reveló de qué hablaba, en un siguiente posteo habría compartido un fragmento de su próxima canción que llevaría por nombre ‘Kbron y medio’.

“Si alguien les dice que yo me volví un KBRON… Díganles que UN KBRON Y MEDIO”, agregó el intérprete de 25 años.

Nodal habría anunciado el lanzamiento de su siguiente tema musical. Imagen Nodal / Instagram

El supuesto romance con Ángela Aguilar

Días después de que Nodal confirmara que estaba separado de Julieta Cazzuchelli, madre de su hija Inti, el cantante fue vinculado sentimentalmente con Ángela Aguilar, con quien se dice viajó a Europa y ahora se encontrarían en Houston, Texas.

Esta ciudad sería precisamente donde viviría sola la hija de Pepe Aguilar, según reporta Jacqueline Martínez, mejor conocida en redes sociales como Chamonic.

“Lo que sí parece ser una realidad es que ella ya cortó el cordón umbilical con sus papás y está en otra etapa a sus casi 21 años. Vive sola en Magnolias, Texas, tiene (ahí) su propio departamento. Está construyendo su casa en Zacatecas”, dijo.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han confirmado o desmentido una relación. Sin embargo, Cazzu ya dejó de seguir la hija de Pepe Aguilar en redes sociales, lo que habría avivado el rumor.