Christian Nodal

Nodal manda mensaje en medio de rumores de romance con Ángela Aguilar: “Me volví un kbr…”

El cantante de regional mexicano reapareció en sus redes poco después de haber sido captado tomando por el hombro a la hija de Pepe Aguilar, lo que habría desatado rumores de romance.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Ángela Aguilar en polémica tras tatuarse durante viaje que estaría haciendo con Nodal: video

Christian Nodal lanzó un contundente mensaje en medio de rumores de romance con Ángela Aguilar, con quien supuestamente habría viajado a Roma, Italia, días después de anunciar su separación de Cazzu.

A través de su canal de difusión de Instagram, el intérprete de ‘Adiós Amor’ se pronunció ante sus seguidores con el que sería el anunció de su próximo lanzamiento musical.

PUBLICIDAD

“Este 6 salimos con todos los poderes”, escribió el cantante este 3 de junio junto a varios emojis en forma de corazón y un caballo.

Más sobre Christian Nodal

Cazzu teme que su hija Inti enfrente esta “injusticia” por culpa de ella y Nodal
0:58

Cazzu teme que su hija Inti enfrente esta “injusticia” por culpa de ella y Nodal

Univision Famosos
¿Le ganó la batalla legal a Nodal?: Cazzu e Inti ya podrían viajar juntas
1:06

¿Le ganó la batalla legal a Nodal?: Cazzu e Inti ya podrían viajar juntas

Univision Famosos
Nodal habla de sus problemas de salud mental: “La ansiedad es un privilegio”
1:02

Nodal habla de sus problemas de salud mental: “La ansiedad es un privilegio”

Univision Famosos
Así habría reaccionado Ángela Aguilar al escuchar en concierto de Nodal que gritaban "Cazzu"
0:47

Así habría reaccionado Ángela Aguilar al escuchar en concierto de Nodal que gritaban "Cazzu"

Univision Famosos
Nodal hace inesperada revelación sobre su salud en medio de polémicas por Ángela, Cazzu y sus papás
2 mins

Nodal hace inesperada revelación sobre su salud en medio de polémicas por Ángela, Cazzu y sus papás

Univision Famosos
Cazzu tendría fotos de Nodal en su casa pese a polémica con él: revelan la presunta razón
2 mins

Cazzu tendría fotos de Nodal en su casa pese a polémica con él: revelan la presunta razón

Univision Famosos
Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo cobraron millones por polémico concierto en México
2 mins

Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo cobraron millones por polémico concierto en México

Univision Famosos
Nodal se habría molestado cuando en pleno show le preguntan por Ángela y le mencionan a Cazzu
1:00

Nodal se habría molestado cuando en pleno show le preguntan por Ángela y le mencionan a Cazzu

Univision Famosos
Nodal habría sentido como “traición” la presunta presencia de sus papás en cumpleaños de su hija
0:55

Nodal habría sentido como “traición” la presunta presencia de sus papás en cumpleaños de su hija

Univision Famosos
Nodal y sus papás juntos en adversidad mientras enfrentan rumores de ruptura familiar
2 mins

Nodal y sus papás juntos en adversidad mientras enfrentan rumores de ruptura familiar

Univision Famosos

Aunque Christian Nodal no dio mayores detalles ni reveló de qué hablaba, en un siguiente posteo habría compartido un fragmento de su próxima canción que llevaría por nombre ‘Kbron y medio’.

“Si alguien les dice que yo me volví un KBRON… Díganles que UN KBRON Y MEDIO”, agregó el intérprete de 25 años.

Nodal habría anunciado el lanzamiento de su siguiente tema musical.
Nodal habría anunciado el lanzamiento de su siguiente tema musical.
Imagen Nodal / Instagram

El supuesto romance con Ángela Aguilar

Días después de que Nodal confirmara que estaba separado de Julieta Cazzuchelli, madre de su hija Inti, el cantante fue vinculado sentimentalmente con Ángela Aguilar, con quien se dice viajó a Europa y ahora se encontrarían en Houston, Texas.

Esta ciudad sería precisamente donde viviría sola la hija de Pepe Aguilar, según reporta Jacqueline Martínez, mejor conocida en redes sociales como Chamonic.

“Lo que sí parece ser una realidad es que ella ya cortó el cordón umbilical con sus papás y está en otra etapa a sus casi 21 años. Vive sola en Magnolias, Texas, tiene (ahí) su propio departamento. Está construyendo su casa en Zacatecas”, dijo.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han confirmado o desmentido una relación. Sin embargo, Cazzu ya dejó de seguir la hija de Pepe Aguilar en redes sociales, lo que habría avivado el rumor.

Video ¿Ángela Aguilar usa cadena de Nodal? Las imágenes que encienden otra vez rumores de romance
Relacionados:
Christian NodalÁngela AguilarCazzuFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: Narcosatánicos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD