Christian Chávez Integrante de RBD en rehabilitación: recayó en las adicciones tras reencuentro del grupo Christian Chávez habló del difícil momento que vivió casi al final de la gira de RBD. El actor y cantante tuvo una recaída por la que tuvo que internarse en una clínica de rehabilitación.

Christian Chavéz vivió momentos difíciles casi al final de la gira de reencuentro de RBD en 2023. El cantante reveló haber estado internado en una clínica de rehabilitación tras una recaída en las adiciones.

“Cuando yo estaba terminando la gira de RBD tuve una recaída. Entonces, yo solito me llevé a un lugar que se llama Passages, en Malibú, en California”, confesó a ‘Ventaneando’ el 26 de febrero.

“La verdad es que me encantó y creo que es la mejor inversión que he hecho en mi vida, porque ahí pude llegar al fondo de la herida, ¿no? De qué venía y por qué quería sobre todo desconectarme del mundo”, agregó.

De acuerdo con Christian Chávez, a veces las adicciones “pueden ser intermitentes” y el proceso de sanación no suele ser “lineal”. Esta situación lo llevó al centro de desintoxicación de Malibú que cuenta con tratamientos holísticos, clínicos y médicos.

“Creo que para mí, lo más hermoso que, yo también puedo encontrar dentro de mí, es que supe que algo estaba mal y que dije: ‘No quiero que esto maneje mi vida, o sea, quiero saber de dónde viene’ y eso es algo que se trabaja todos los días”, aseguró.

¿Por qué Christian Chávez recayó en las adicciones?

Sobre qué pudo haber detonado su recaída en las adicciones, Christian Chávez lo atribuyó a su orientación sexual y a la exposición pública que forma parte de su carrera.

“Crecer como una persona gay en una familia católica, en un entorno católico, en una escuela católica, en la cual siempre me decían: ‘Lo que tú eres, no te van a amar, no te van a aceptar, no está bien’ y luego, obviamente decidir estar en una carrera como esta que te expones a la opinión pública todo el tiempo, ¿no? Y c uando a mí me sacaron del closet hace 18 años, pues obviamente me quedé sin chamba y me convertí en un chiste”, dijo.

“Entonces, para mí esa fue la prueba fehaciente de que era verdad lo que me habían dicho toda mi vida, que lo que yo era estaba mal y que nadie me iba a amar ni me iba a aceptar así. Entonces, un poco encontré en las drogas esa forma de no estar, de desconectarme, de no sentir”, declaró.

En ese sentido, Christian Chávez fue cuestionado sobre si en esta nueva recaída tuvo la sensación de atentar contra su vida tal como lo hizo en el 2013. Aquella ocasión fue Anahí quien le salvó la vida.

“Fíjate que no, no me volvió la onda del suicidio porque eso fue algo que, en el momento cuando lo pasé, lo trabajé, pero parte del mantenerte sobrio es también aceptar que pueden haber recaídas”, sentenció.