Christian Chávez contó la reacción de sus papás cuando les dijo que era gay: “me lastimó”

Christian Chávez hizo pública su homosexualidad en el 2007, sin embargo, tuvieron que pasar muchos años para que se sintiera más cómodo mostrándose como realmente es e, incluso, se atreviera a probar prendas femeninas.

Ahora, el actor de ‘Rebelde’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) también es un defensor de los derechos la comunidad LGBT, si bien hubo un tiempo de su vida en el que tuvo que ocultar su orientación sexual y hasta rezó para que Dios lo hiciera heterosexual.

Christian Chávez contó cómo reaccionaron sus papás cuando les dijo que era gay

En entrevista con Yordi Rosado, publicada el 27 de noviembre del 2022, el ex integrante de RBD habló de algunos de los momentos más importantes de su vida, como el día en el que finalmente habló con sus padres sobre su sexualidad.

Según relató, esto sucedió a sus 17 años, luego de que terminó su primera relación con un hombre y tomó la decisión de “salir del clóset” porque:

“¿Cómo puede ser que las personas que más me aman, no sepan quién soy yo de verdad. Era muy importante para mí”.



Así, un día sentó a Luis Chávez y Oliva Garza en la sala de su hogar y:

“(Les dije) ‘Mamá, papá, soy gay’”.



La reacción que recibió fue negativa.

“Mi mamá obviamente se puso muy mal (...) En ese momento mi mamá me corrió de la casa (...), me dijo que me iba a morir de SIDA, me dijo que Dios no me quería así”, comentó visiblemente conmocionado.



Por su parte, su padre tampoco abrazó la noticia con felicidad.

“Mi papá como que se quedó en shock (...) pensaba que era como una moda. (...) Me dijo algo que me lastimó (...) ‘que no se te note. Aquí no nos traigas a nadie’”.



El actor de ‘Clase 406’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) detalló que, si bien tuvo que sacar todas sus pertenencias de su hogar, su salida no duró mucho tiempo.

“Mi mamá a las horas me llamó a la casa de un amigo y me dijo ‘por favor, vuelve’”.



A pesar de lo difícil que fue ese día, el histrión de 39 años encontró una gran paz:

“Esa noche lloré, lloré, lloré, pero dormí como si me hubieran quitado la bolsa de ladrillotes que traía cargando”



De igual manera, Christian Chávez reconoció que, con el paso del tiempo, sus papás han aceptado plenamente su homosexualidad y él pudo entender por qué esa fue su primera reacción.

Incluso, su familia estuvo presente en el primer concierto de RBD que dio tras dar a conocer públicamente su orientación sexual.

Al día de hoy, el actor puede presumir en redes sociales la buena relación que tiene con sus progenitores y hermanos por igual. Incluso, una de sus sobrinas se ha convertido en la protagonista de sus fotos en Instagram.



¿Alguna vez imaginaste lo que tuvo que vivir Christian Chávez?