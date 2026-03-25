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Chiquis anhela convertirse en mamá: la adopción es una posibilidad para ella tras pérdida de bebé

La cantante se sinceró sobre sus deseos de convertirse en madre y la posibilidad de adoptar junto a su esposo, el fotógrafo Emilio Sánchez, luego del "aborto espontáneo" que sufrió en junio de 2024.

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Por:Elizabeth González
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Chiquis anhela convertirse en mamá junto a su esposo, el fotógrafo Emilio Sánchez, con quien se casó en una ceremonia íntima y secreta en Las Vegas en julio de 2024, tan solo semanas después de sufrir la pérdida de un bebé.

La cantante reveló en entrevista con TVyNovelas que, aunque la maternidad es un tema que la ilusiona. Incluso, aseguró que podría ser una “muy buena mamá”.

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“Ahorita, en este momento, estoy más lista para la maternidad, me siento feliz y preparada, siento que sería muy buena mamá. Lo que hay que dar es tiempo al tiempo y que Dios haga lo que tiene que hacer”, expresó a la revista mexicana.

La hija de Jenni Rivera reconoció que el “aborto espontáneo” que sufrió en junio de 2024 abrió la posibilidad de adoptar un bebé. Sin embargo, no pierde la esperanza de tener el suyo.

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“He hablado con mi pareja sobre la adopción, es una conversación que tuve con mi esposo después de la pérdida que tuvimos y sí, estamos los dos dispuestos y abiertos a la idea, aunque tengamos nuestro propio bebé”, agregó.

Está abierta a una reconciliación familiar

En otra parte de la conversación, Chiquis se refirió a los problemas familiares que existen en su núcleo desde hace tiempo y en ese sentido reveló que está abierta a que ocurra una reconciliación.

“Ahorita yo estoy en paz y ojalá que algún día las cosas mejores. Sé que la relación no va a ser igual, pero estoy más abierta que antes a una conversación. La reconciliación podría ocurrir. Yo estoy abierta, estoy dispuesta a tocar el tema, pero todos tenemos que estar listos para eso”, sentenció.

La pérdida de su embarazo

Al borde del llanto, Chiquis reveló que había tenido un "aborto espontáneo" en junio de 2024. Aquella vez, la cantantea tuvo que posponer un concierto "a causa de una emergencia médica" y es que mientras se preparaba para el show sufrió la pérdida de su bebé".

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"Mientras me arreglaba para el concierto, sufrí la perdida de mi embarazo que no había anunciado ya que estaba en las primeras semanas de gestación", mencionó a través de un video que colgó en Instagram, en el que también compartió que durante el "soundcheck" presentó una serie de "dolores" como si fueran "cólicos".

"Tenía siete semanas de embarazo y me preocupé porque sí estaba sangrando un poquito desde que aterricé aquí en Albuquerque (...) Desafortunadamente tuve un aborto espontáneo", continuó para luego romper en lágrimas, "apenas me di cuenta como hace dos semanas (del embarazo) y estábamos muy emocionados, pasó naturalmente", concluyó.

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