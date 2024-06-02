Chiquis anuncia la pérdida de su embarazo (que mantenía en secreto): esto le pasó

Video Desconsolada: Chiquis da a conocer que perdió el bebé que esperaba y así reacciona su prometido

Chiquis dio a conocer que sufrió la pérdida de su embarazo a través de un video que colgó en Instagram este domingo 2 de junio.

La cantante aclaró que su estado de gestación no lo había hecho público hasta ahora luego de la tristeza que le deja haber perdido a su bebé.

PUBLICIDAD

¿Qué le pasó a Chiquis?

La hija mayor de Jenni Rivera hizo el anuncio a raíz de que se vio obligada a posponer un concierto en Albuquerque que tenía programado la noche de este sábado 1 de junio.

"Con gran pesar les anuncio que el aplazamiento de mi concierto de anoche fue a causa de una emergencia médica que me hizo imposible tomar el escenario, tanto físicamente como emocionalmente", escribió.

"Mientras me arreglaba para el concierto, sufrí la perdida de mi embarazo que no había anunciado ya que estaba en las primeras semanas de gestación", mencionó.

Chiquis Rivera rompió en llanto al anunciar que sufrió un "aborto espontáneo". Imagen Chiquis Rivera/Instagram



"Me disculpo por la inconveniencia que les haya causado esto. Prometo les compensaré esta fecha en cuanto podamos reagendarla", advirtió.

Chiquis se sinceró y dijo que "apenas está asimilando lo que está pasando". Ella está comprometida con el fotógrafo Emilio Sánchez desde el 29 de mayo de 2023.

Chiquis cuenta cómo perdió a su bebé

En el video que compartió para sus fans contó que fue durante el "'soundcheck'" cuando presentó una serie de "dolores" como si fueran "cólicos".

" Tenía siete semanas de embarazo y me preocupé porque sí estaba sangrando un poquito desde que aterricé aquí en Albuquerque", relató.

La cantante de 38 años habló con su médico y le sugirió que "no brincara" en el escenario, pero después presentó "mucho dolor": "No podía ni caminar".

"Desafortunadamente tuve un aborto espontáneo", continuó para luego romper en lágrimas, "apenas me di cuenta como hace dos semanas (del embarazo) y estábamos muy emocionados, pasó naturalmente".