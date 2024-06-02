Chiquis Rivera

Chiquis anuncia la pérdida de su embarazo (que mantenía en secreto): esto le pasó

Al borde del llanto, Chiquis Rivera reveló que tuvo un "aborto espontáneo" del embarazo que había logrado con su prometido Emilio Sánchez. Estos son los detalles.

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video Desconsolada: Chiquis da a conocer que perdió el bebé que esperaba y así reacciona su prometido  

Chiquis dio a conocer que sufrió la pérdida de su embarazo a través de un video que colgó en Instagram este domingo 2 de junio.

La cantante aclaró que su estado de gestación no lo había hecho público hasta ahora luego de la tristeza que le deja haber perdido a su bebé.

PUBLICIDAD

¿Qué le pasó a Chiquis?

La hija mayor de Jenni Rivera hizo el anuncio a raíz de que se vio obligada a posponer un concierto en Albuquerque que tenía programado la noche de este sábado 1 de junio.

Más sobre Chiquis Rivera

Nuevo integrante en los Rivera: llega bebé a la familia y así lo anuncian 
0:39

Nuevo integrante en los Rivera: llega bebé a la familia y así lo anuncian 

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: el día que murió Jenni Rivera y las impactantes imágenes de su accidente aéreo
0:49

#ArchivoFamosos: el día que murió Jenni Rivera y las impactantes imágenes de su accidente aéreo

Univision Famosos
Ex de Chiquis irá a prisión: estos años pasará por vínculos con el narcotráfico
0:59

Ex de Chiquis irá a prisión: estos años pasará por vínculos con el narcotráfico

Univision Famosos
Pepe Aguilar en “resistencia pacífica” tras redadas: Chiquis pide que se “comporten” en protestas
1:35

Pepe Aguilar en “resistencia pacífica” tras redadas: Chiquis pide que se “comporten” en protestas

Univision Famosos
Chiquis lanza mensaje tras escándalo de su ex Ángel del Villar, culpable por negocios ilegales
1:01

Chiquis lanza mensaje tras escándalo de su ex Ángel del Villar, culpable por negocios ilegales

Univision Famosos
Ex de Chiquis rompe el silencio tras ser declarado culpable: ¿manda indirecta a Gerardo Ortiz?
1:20

Ex de Chiquis rompe el silencio tras ser declarado culpable: ¿manda indirecta a Gerardo Ortiz?

Univision Famosos
Ángel del Villar es declarado culpable: así reaccionó el ex de Chiquis al ver devastada a su familia
1:15

Ángel del Villar es declarado culpable: así reaccionó el ex de Chiquis al ver devastada a su familia

Univision Famosos
Declaran culpable a Ángel del Villar: ¿irá a la cárcel el ex de Chiquis por sus turbios negocios?
0:54

Declaran culpable a Ángel del Villar: ¿irá a la cárcel el ex de Chiquis por sus turbios negocios?

Univision Famosos
Hijo de Jenni Rivera acude a la corte para apoyar a su excuñado Ángel del Villar en el juicio
2 mins

Hijo de Jenni Rivera acude a la corte para apoyar a su excuñado Ángel del Villar en el juicio

Univision Famosos
Los looks de los Premios GRAMMY: Peso Pluma con nueva imagen y Shakira de cumpleaños
4 mins

Los looks de los Premios GRAMMY: Peso Pluma con nueva imagen y Shakira de cumpleaños

Univision Famosos

"Con gran pesar les anuncio que el aplazamiento de mi concierto de anoche fue a causa de una emergencia médica que me hizo imposible tomar el escenario, tanto físicamente como emocionalmente", escribió.

"Mientras me arreglaba para el concierto, sufrí la perdida de mi embarazo que no había anunciado ya que estaba en las primeras semanas de gestación", mencionó.

Chiquis Rivera rompió en llanto al anunciar que sufrió un "aborto espontáneo".
Chiquis Rivera rompió en llanto al anunciar que sufrió un "aborto espontáneo".
Imagen Chiquis Rivera/Instagram


"Me disculpo por la inconveniencia que les haya causado esto. Prometo les compensaré esta fecha en cuanto podamos reagendarla", advirtió.

Chiquis se sinceró y dijo que "apenas está asimilando lo que está pasando". Ella está comprometida con el fotógrafo Emilio Sánchez desde el 29 de mayo de 2023.

Chiquis cuenta cómo perdió a su bebé

En el video que compartió para sus fans contó que fue durante el "'soundcheck'" cuando presentó una serie de "dolores" como si fueran "cólicos".

" Tenía siete semanas de embarazo y me preocupé porque sí estaba sangrando un poquito desde que aterricé aquí en Albuquerque", relató.

La cantante de 38 años habló con su médico y le sugirió que "no brincara" en el escenario, pero después presentó "mucho dolor": "No podía ni caminar".

"Desafortunadamente tuve un aborto espontáneo", continuó para luego romper en lágrimas, "apenas me di cuenta como hace dos semanas (del embarazo) y estábamos muy emocionados, pasó naturalmente".

A mediados de febrero pasado se especuló que ella ya se había casado con Emilio Sánchez, pero después el equipo de la cantante lo desmintió.

Relacionados:
Chiquis RiveraEmbarazoFamosas EmbarazadasFamososCelebridadesBebésBebés famososEmilio SánchezConciertosRegional Mexicano

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: Narcosatánicos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD