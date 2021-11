"No es un buen ser humano": Charly López habló sobre su ex Ingrid Coronado

La historia de amor de Charly López e Ingrid Coronado inició cuando ella se integró al grupo Garibaldi, en la década de los 90. Se volvieron novios y el cantante le pidió que se casará con él meses después de enterarse que estaban esperando a su primer hijo, Emiliano.

Sin embargo, la relación no prosperó y se terminó después de que no pudieron llegar a un acuerdo para solucionar los conflictos y seguir juntos.

Ahora, Charly habló en contra de la conductora y afirmó que no es buena persona.

En una entrevista con el programa 'De primera mano', el conductor Charly López mencionó que no quiere volver a escuchar el nombre de Ingrid Coronado, de quien se divorció en el año 2006.



Charly López apuntó que la exconductora de programas como ‘Venga la Alegría’ y ‘La Academia’ no es la persona que él creía.

Respeté a la señora, pero de verdad hay cosas que yo creo que en la vida no se deben ni se pueden hacer, o sea, no puedes pasar por encima de las personas, no importándote el cómo yo me pueda sentir o queriendo culpar de cosas que no son.

Charly evitó dar más detalles y entrar en discusión de los motivos por los que cambió de opinión respecto a Ingrid Coronado. López afirmó que nunca le ha gustado hablar mal de las demás personas, pero esta circunstancia amerita que no pronuncie el nombre de la mamá de su hijo.

No me gusta hablar mal de nadie, pero también no quiero que me la mencionen ni quiero tener ningún trato. Antes decía 'claro que sí, la señora', ahora no la quiero ni ver, no me gusta un ser que no es un buen ser humano. No me gusta.

Charly López está separado de su hijo

Charly también detalló que su hijo Emiliano vivió varios años con él, hasta que Ingrid concretó su divorcio con el conductor argentino Fernando del Solar, por lo que el joven decidió regresar a casa de su mamá.

Tras esa situación, el bailarín confesó que existe un distanciamiento entre él y su hijo.

No lo he podido ver por la misma situación, pero en algún momento cuando pasé todo esto lo voy a ver, el tema no es con él, es mi hijo y el amor de mi vida.

Ustedes lo saben, yo muero por él, pero en este caso tomó partido y dadas las circunstancias... está bien, pero él tiene la decisión de sentarnos para hablar, pero no hemos tenido esa oportunidad, no ha querido.