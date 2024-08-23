¿Le preocupa? Rulli reacciona a supuesta relación entre su ex, Cecilia Galliano, y Gabriel Soto

Video Cachan a Gabriel Soto y Cecilia Galliano juntos: él habría dormido otra vez en casa de ella

Sebastián Rulli rompió el silencio en torno a los rumores de que su ex, Cecilia Galliano, sostendría un romance con Gabriel Soto.

Aunque semanas atrás la argentina y el mexicano aseveraron que entre ellos no hay nada más que una amistad, el pasado fin de semana, los captaron juntos.

Según ‘Kadri Paparazzi’, ellos habrían pasado la noche en la casa de la presentadora, como presuntamente lo hicieron también a finales de junio.

Fue en medio de señalamientos de una supuesta infidelidad que Soto anunció su separación de Irina Baeva luego de cinco años de noviazgo.

Por el momento, ni el intérprete ni Galliano han confirmado o desmentido haberse decidido dar una oportunidad después de que él volviera a la soltería.

¿Qué piensa Sebastián Rulli de una relación entre Cecilia Galliano y Gabriel Soto?

En medio de las especulaciones, Sebastián Rulli reaccionó a la posibilidad de que Cecilia Galliano y Gabriel Soto sean pareja.

“No, no tengo ninguna opinión”, respondió el actor al cuestionamiento directo de la prensa mexicana, la noche de este 22 de agosto, según un clip de la reportera Berenice Ortiz.

“Pero, ¿tendrías buenos deseos para su relación si es que sí se da?”, le preguntó un reportero al protagonista de Vencer El Pasado, que puedes ver aquí en ViX.

“Yo deseo siempre lo mejor al prójimo. Me da gusto que la gente se enamore, el amor es bonito y todo el mundo merece y necesita ese amor”, indicó.

El galán de telenovelas de igual manera dejó claro lo que pasaría con su hijo Santiago, a quien comparte con la conductora, si ella comienza un idilio con su colega.

“Pues él ya tiene 14 años, se lleva con quien quiera y con quien no, no. No es un problema para mí”, dijo en cuanto a una probable convivencia entre su retoño y Gabriel.

Sebastián Rulli dice si aprobó que Cecilia Galliano hable de lo que vivieron

En esta misma oportunidad, Sebastián Rulli abordó el hecho de que Cecilia Galliano cuente algunas de las malas experiencias que atravesaron en su matrimonio durante la puesta en escena ‘El precio de la fama’.

“No, para nada (platicamos de eso). No he visto, no tengo idea. Me da gusto que haya trabajo para todos y ojalá la gente lo vaya a ver, finalmente es un ‘show’”, expresó.

“No tengo idea de qué me hablas porque no estoy informado de qué es la obra y de qué tocan en el tema. Si es un chiste o una forma de entretener y a la gente le gusta, está bien”, sumó.

Él puntualizó que escuchó al productor del proyecto, Gerardo Quiroz, externar que la trama “no tiene nada que ver con la vida personal”: “Confío en él”.