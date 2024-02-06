Cecilia Galliano organiza tremenda fiesta a hijo de Sebastián Rulli: actor reacciona así

Video Sebastián Rulli le echa porras a su hijo Santiago mientras aprende a esquiar en la nieve

El pasado 15 de enero, Sebastián Rulli y Cecilia Galliano celebraron el cumpleaños número 14 de su hijo Santiago, a quien el actor le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales

En aquella ocasión, la pareja de Angelique Boyer destacó lo importante que es en su vida “su príncipe”, como de cariño le dice al adolescente, quien aseguró lo llena de orgullo y felicidad.

“ Feliz cumpleaños Mi Príncipe. Hoy celebramos 14 años de tu maravillosa presencia en nuestras vidas, y estoy lleno de felicidad y gratitud por tener el honor de ser tu padre… Ver cómo creces y te conviertes en el hombre increíble que eres, llena mi corazón de orgullo y emoción. Has demostrado ser un hijo dedicado, amoroso y lleno de pasión por la vida, y no puedo esperar para ver todo lo que el futuro tiene reservado para ti”, escribió el actor.

Ahora, Santiago Rulli atrajo miradas en su cuenta oficial de Instagram, donde dejó ver la espectacular fiesta de cumpleaños que le organizó su famosa mamá para festejar esta fecha.

Así fue la fiesta de cumpleaños del hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano

En su perfil personal, el adolescente compartió una serie de fotografías en las que presumió que la fiesta tuvo como temática los casinos, por lo que tuvieron toda clase de juegos y hasta un espectáculo de tambores.

A la par que compartió las imágenes del evento, el hijo de Sebastián Rulli le dedicó emotivas palabras a Cecilia Galliano, a quien le agradeció el detalle.

“Unas fotos de mi fiesta de cumple. Gracias Cecilia Galliano por esta increíble fiesta te amo”, afirmó Santiago Rulli.

En las fotografías, se observa a los múltiples invitados que tuvo el joven y las tiernas fotografías que protagonizó con su mamá, quien no dudó en posar muy divertida con el menor de sus hijos.

Cecilia Galliano protagonizó varias fotografías junto a su hijo Santiago Imagen Instagram Santiago Rulli



Cecilia Galliano respondió a las palabras de su hijo y en el hilo de comentarios, destacó que organizó todo con mucho amor.

“Te mereces todo, eres el niño más amoroso y amo cómo ves la vida amor. Con todo el cariño del mundo”, precisó junto a un corazón.

Hijo de Sebastián Rulli le dedicó emotivas palabras a su famosa mamá Imagen Instagram Santiago Rulli

Sebastián Rulli reacciona a la fiesta de cumpleaños de su hijo

La actriz y conductora no fue la única que se unió a los mensajes en el perfil personal de Santiago Rulli; Sebastián Rulli también reaccionó a la fiesta de cumpleaños de su primogénito.

El protagonista de ‘Lo que la vida me robó’, telenovela que puedes ver en ViX, aplaudió el festejo de su hijo y afirmó que le gusta verlo disfrutar la vida.

“Qué bonito. Me alegra tanto verte disfrutar y festejar tu vida. Te amo príncipe”, fueron las palabras del actor.